Video: The Wrong Side/RG

Đoạn video do báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow đăng tải hôm 21/4 cho thấy các đơn vị trinh sát của Nga đã phát hiện vị trí quân Ukraine cất giấu pháo tự hành Caesar ở tiền tuyến. Ngay sau đó, các kíp điều khiển FPV cảm tử của Nga đã được giao nhiệm vụ phá hủy khí tài trên.

Các FPV cảm tử mang theo thuốc nổ của Nga đã thực hiện ít nhất 2 đòn tấn công nhằm vào phần đầu xe tải của hệ thống pháo, khiến khí tài này bốc cháy. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm đoạn video được quay.

FPV Nga áp sát cỗ pháo Caesar của Ukraine. Ảnh: The Wrong Side/RG

Theo dữ liệu cập nhật từ chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, kể từ đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, các lực lượng Kiev đã mất 25 xe pháo tự hành Caesar do Pháp viện trợ.

Caesar là pháo tự hành được Tập đoàn quốc phòng GIAT Industrial của Pháp chế tạo và đưa vào trang bị trong thập niên 1990. Tổng trọng lượng khi pháo đặt trên xe tải bánh lốp đạt 17,7 tấn; dài gần 10m; rộng 2,55m; cao 3,2m. Kíp chiến đấu gồm 3 - 5 người.

Pháo Caesar của Lữ đoàn pháo binh số 55 Ukraine. Ảnh: Quân đội Ukraine/Militarnyi

Pháo Caesar sử dụng đạn cỡ 155mm; tốc độ bắn tối đa đạt 6 phát/phút; khả năng nâng góc nòng pháo tối đa là 66 độ. Tầm bắn tối đa của Caesar đạt hơn 40km khi dùng đạn tăng tầm.