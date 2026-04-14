Chuyên trang quân sự Militarnyi đưa tin, khi trinh sát tiền tuyến, các binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Tiểu đoàn STAR thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 của Ukraine đã phát hiện một xe K-4386 Typhoon-VDV bị đối phương bỏ lại gần tuyến phòng thủ chướng ngại vật “răng rồng”.

Các binh sĩ Ukraine đã điều khiển UAV cảm tử lao vào xe thiết giáp trên. Các lực lượng Kiev sau đó tuyên bố xe K-4386 Typhoon-VDV đã bị phá hủy trong vụ tập kích, nhưng không công bố thêm bất kỳ bằng chứng nào.

Theo trang quân sự Army Guide, K-4386 Typhoon-VDV là phiên bản xe thiết giáp do công ty Kamaz chế tạo riêng cho Lực lượng Đổ bộ đường không (VDV) của Nga vào giữa thập niên 2010. Nhằm đáp ứng với yêu cầu tác chiến của VDV, thiết kế của K-4386 Typhoon-VDV cho phép xe có thể thả dù từ trên không.

Xe được trang bị một động cơ KAMAZ 610.10-350 có công suất 350 mã lực. Nhờ vậy, xe này khi hành quân có thể đạt vận tốc tối đa lên tới 105 km/h, với tầm hoạt động khoảng 1.200km.

Vũ khí chính của K-4386 Typhoon-VDV là trạm vũ khí điều khiển từ xa 32V01 có gắn pháo tự động 2A42 sử dụng đạn cỡ 30mm. Ngoài ra, trạm vũ khí trên còn được lắp thêm 6 ống phóng đạn khói ngụy trang.