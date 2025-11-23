Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Bộ Quốc phòng Nga hôm 22/11 tuyên bố, các binh sĩ thuộc Cụm quân phía Tây của nước này đã vô hiệu hóa một xe bọc thép M113 của quân Ukraine tại khu vực tiền tuyến Kharkiv.

“Đơn vị điều khiển FPV thuộc Sư đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 68 của Nga vừa phá vỡ nỗ lực của đối phương trong việc vận chuyển binh lính và đạn dược bằng xe bọc thép ở tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine. Trong đoạn video của chúng tôi, có thể thấy FPV cảm tử đã tấn công trực diện và phá hủy xe bọc thép M113 khi phương tiện này cố xâm nhập vào một trong những khu định cư tại hướng Kupiansk”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Chiếc FPV đón đầu và tập kích xe M113. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trong video, FPV của Nga đã bay đón đầu và dần áp sát xe M113 của Ukraine. Dù kíp lái M113 cố điều khiển xe rẽ sang đường khác để né tránh, nhưng chiếc FPV vẫn đuổi kịp và thực hiện đòn tấn công. Hiện chưa rõ thời gian và địa điểm diễn ra cuộc đối đầu trên.

Số liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hồi tháng 3 hé lộ, trong những năm qua, Washington đã viện trợ hơn 900 xe bọc thép M113 cho quân đội Ukraine.