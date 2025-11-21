Video: Trung tâm thử nghiệm Rubicon của Nga/Telegram

Trong tuyên bố đăng tải trên kênh Telegram hôm nay (21/11), Trung tâm thử nghiệm Rubicon của Nga cho biết đã phối hợp với các quân nhân thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm số 56 để vô hiệu hóa một xe bọc thép BvS10 Viking của quân đội Ukraine, do Thụy Điển sản xuất.

FPV Nga tấn công xe bọc thép Viking của Ukraine. Ảnh: Trung tâm thử nghiệm Rubicon của Nga/Telegram

Đoạn video do Rubicon công bố cho thấy, trong khi di chuyển, xe bọc thép Viking đã trúng đòn tấn công của 2 FPV cảm tử, buộc kíp lái phải bỏ xe lại. Các lực lượng Moscow sau đó đã điều động thêm một số FPV khác để tấn công vào buồng lái và mặt sau của xe Viking, tạo ra đám cháy bao trùm một phần xe bọc thép.

Theo trang quân sự Army Technology, Viking, còn được biết đến với tên gọi BvS10, là xe bọc thép lội nước do Tập đoàn BAE Systems nghiên cứu chế tạo trong những năm cuối thập niên 1990. Sang thập niên 2000, Viking chính thức được đưa vào biên chế trong quân đội của một số quốc gia phương Tây. Tính đến năm 2017, đã có hơn 11.000 xe loại này được xuất xưởng.

Xe Viking. Ảnh: Army Recognition

Giáp trang bị cho Viking là loại STANAG cấp độ 4, có khả năng chống lại sức công phá của đạn xuyên giáp cỡ 7,62mm cho đến mảnh văng của đạn pháo cỡ 152mm ở khoảng cách 10m, qua đó nâng cao khả năng sống sót của các binh sĩ trên chiến trường. Ngoài ra, xe còn được trang bị các ống phóng lựu đạn khói. Khi cần thiết, trưởng xe hoặc lái xe có thể kích hoạt các ống phóng này.

Về vũ khí, xe Viking được trang bị súng máy Browning 12,7mm hoặc súng máy đa chức năng sử dụng cỡ đạn 7,62mm ở phía trước.