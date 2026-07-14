Video: Robert "Madyar" Brovdi/Militarnyi

Chuyên trang quân sự Militarnyi đưa tin, trong thông cáo trên mạng xã hội Facebook ngày 14/7, chỉ huy USF của Ukraine là sĩ quan Robert "Madyar" Brovdi tiết lộ lực lượng này trong đêm 13/7 đã sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cảm tử để tấn công vào một số con tàu của Nga ở vùng biển Azov.

“Những con tàu bị hư hại gồm 5 tàu chở dầu, 5 tàu chở hàng hóa khô và 1 tàu lai dắt. Tổng cộng trong 9 ngày qua, các quân nhân của USF đã tấn công 116 tàu Nga… Các FPV cảm tử của Ukraine thường nhằm vào những tàu chở dầu cỡ nhỏ hoặc trung bình có chiều dài khoảng 140m với trọng tải lên tới 7.000 tấn. Những con tàu đó là thành phần quan trọng thuộc ‘Hạm đội bóng tối’ của Nga”, ông Brovdi cho hay.

Vụ nổ trên tàu chở dầu do FPV cảm tử Ukraine gây ra. Ảnh: Robert "Madyar" Brovdi/Militarnyi

Theo đoạn video đăng kèm thông cáo, các khối thuốc nổ trang bị trên FPV của Ukraine đã gây ra hư hại đáng kể cho các con tàu chở dầu Nga. Hiện phía Moscow chưa bình luận về nội dung thông cáo và video được sĩ quan Brovdi đưa ra.