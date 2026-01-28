Video: Bộ Quốc phòng Nga

Theo đài RT, cuộc tấn công trên được cho diễn ra vào ngày 24/1, có thể liên quan tới UAV được điều khiển thông qua kết nối vệ tinh.

Video cho thấy 2 cuộc tấn công riêng rẽ nhằm vào cùng một vị trí, với một người điều khiển dường như đang hỗ trợ hệ thống nhắm mục tiêu của UAV. Bộ Quốc phòng Nga xác định 2 máy bay bị phá hủy là Mil Mi-24 và Mil Mi-8 do quân Ukraine vận hành.

Đoạn phim trước đó đã lan truyền trên các kênh Telegram của quân đội Nga.

Chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Sergey Beskrestnov, người mới được bổ nhiệm làm cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết không có thêm UAV nào của Nga ở gần đó để truyền lệnh trong cuộc tấn công. Điều này cho thấy đây là lần đầu tiên UAV Geran được triển khai bằng cách sử dụng liên kết internet vệ tinh.

Ông Beskrestnov nói thêm: "Các UAV đó được điều khiển thủ công ở độ cao thấp để tránh bị radar phát hiện".

Quân đội Nga không bình luận về việc nhắm mục tiêu của UAV Geran, nhưng cho biết các cuộc tấn công diễn ra ở một khu vực cách sân bay Kanatovo 46km về phía tây, tại vùng Kirovograd sâu bên trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.