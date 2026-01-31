Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng thông tấn TASS dẫn đoạn video được quân Nga chia sẻ cho thấy, lực lượng nước này khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát bằng UAV ở tỉnh Kirovohrad thuộc miền trung Ukraine đã phát hiện nơi đối phương triển khai mô hình F-16 dùng để huấn luyện cho kỹ thuật viên tại khu vực ngoại vi thành phố Kropyvnytskyi.

UAV Nga lao vào mô hình F-16 dùng để huấn luyện của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga viết: “Bộ chỉ huy quyết định để Trung tâm tác chiến UAV Rubicon tiêu diệt mục tiêu đối phương. Nhờ hoạt động tác chiến của Rubicon, mô hình tiêm kích F-16ADV, vốn được dùng để huấn luyện, nằm cách tiền tuyến 180km đã bị tấn công. Theo dữ liệu giám sát khách quan nhận được trong thời gian thực, mục tiêu đã bị phá hủy”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về đoạn video được Nga công bố.