Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để tập kích hàng loạt mục tiêu Ukraine trên tiền tuyến.

"Đơn vị UAV Rubicon đã phát hiện các mục tiêu bên phía đối phương đang được ngụy trang trong một cánh rừng. Sau khi xác định tọa độ chính xác, các UAV cảm tử đã được triển khai để tấn công mục tiêu. Các phương tiện của Ukraine bị phá hủy bao gồm xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, robot chiến đấu mặt đất (UGV), xe cơ giới, hệ thống tác chiến điện tử, UAV. Ngoài ra, đợt tập kích cũng nhắm vào các boong-ke và cứ điểm tạm thời của đối phương", phía Nga cho biết.

UAV Nga bắn nổ xe chiến đấu M2 Bradley và hàng loạt phương tiện của Ukraine. Video: Zvezda

M2 Bradley là xe chiến đấu bộ binh (IFV) do công ty BAE Systems Land & Armaments chế tạo và được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1981. Xe được thiết kế để chở theo 9 binh sĩ, trong đó có 3 người phụ trách điều khiển xe. Kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2/2022, Mỹ đã gửi hơn 180 xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Kiev.

Mẫu IFV này nặng 22,6 tấn; dài 6,44m; rộng 3,2m và cao 2,57m. Do được trang bị một động cơ Cummins VTA-903-T500 có công suất 500 mã lực nên M2 Bradley có thể di chuyển với vận tốc 66 km/h trên địa hình bằng phẳng, với phạm vi hoạt động lên tới 480km. Vũ khí chính của Bradley là pháo M242 nòng trơn 25mm cùng tổ hợp tên lửa chống tăng TOW BGM-71.