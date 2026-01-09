Video: Defence

Chuyên trang Defence ngày 7/1 đưa tin, Lữ đoàn số 412 Nemesis của Ukraine đã thực hiện cuộc tập kích nhằm vào xe radar 9S32 thuộc tổ hợp S-300V được quân Nga triển khai gần khu vực tiền tuyến tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Khi cuộc tấn công xảy ra, ít nhất 1 binh sĩ Nga đang canh gác gần xe radar.

FPV Ukraine áp sát xe radar 9S32 của Nga. Ảnh: Defence

Theo nhận định của các chuyên gia làm việc cho trang Defence, radar 9S32 bị FPV tấn công trong đoạn video trên đóng vai trò trung tâm của tổ hợp phòng không S-300V. Bởi radar này không chỉ đóng vai trò phát hiện và theo dõi, mà còn là trạm dẫn đường cho tên lửa. Một khi hệ thống radar này bị vô hiệu hóa, thì cả tổ hợp phòng không S-300V “về cơ bản sẽ mất đi khả năng tác chiến”.

Chuyên trang quân sự Army Recognition cho hay, S-300V là hệ thống phòng không do công ty quốc phòng Antey của Nga thiết kế. Hệ thống này sử dụng 2 phiên bản tên lửa là 9M82 và 9M83, với những công dụng khác nhau.

Xe phóng tên lửa của hệ thống phòng không S-300V. Ảnh: Army Recognition

Cụ thể, tên lửa 9M83 được thiết kế để chống lại “mọi loại máy bay hiện có, tên lửa hành trình bay sát mặt đất cho đến tên lửa đạn đạo chiến thuật”. Trong khi đó, tên lửa 9M82 được dùng để "đánh chặn các tên lửa ở khoảng cách 35 - 40km với vận tốc lên tới 3.000 m/s cũng như nhiều mục tiêu kích thước nhỏ có tốc độ cao khác hoặc các mục tiêu bay cao đến 30km, thiết bị gây nhiễu và máy bay cảnh báo sớm AWACS ở khoảng cách 100km”.