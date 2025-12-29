Video: Robert Madyar Brovdi/Telegram

Chuyên trang quân sự Defence dẫn bài đăng trên mạng Telegram của sĩ quan Robert Madyar Brovdi, chỉ huy lực lượng hệ thống không người lái Ukraine cho hay, trong đêm 26/12, các đơn vị của họ đã tiến hành chiến dịch trinh sát và tấn công nhằm vào ngôi làng Berdyanske ở Donetsk, nơi đóng quân của lực lượng đặc nhiệm Tổng cục tình báo thuộc Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga (GRU).

“Hơn 120 binh sĩ trong biên chế Lữ đoàn đặc nhiệm số 14 GRU của Nga đã bị vô hiệu hóa trong chiến dịch tấn công. Ít nhất 51 lính đối phương thiệt mạng, 74 trường hợp bị thương và một số người mất tích”, ông Brovdi thông tin và chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh các FPV tấn công vào một số công trình bên trong làng Berdyanske.

Hiện quân Nga chưa bình luận về những hình ảnh do phía Ukraine công bố.