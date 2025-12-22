Theo trang tin quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 20/12 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để ngăn chặn một đoàn xe bọc thép của Nga ở mặt trận Donetsk.

"Đơn vị UAV Rarog thuộc Trung đoàn Độc lập số 427 đã chặn đứng cuộc tiến công của đối phương ở tiền tuyến Donetsk. Trong quá trình này, các UAV đã phá hủy nhiều phương tiện của Nga, bao gồm xe bắc cầu MTU-20, xe tăng và một số xe bọc thép chở quân", phía Ukraine cho biết.

UAV Ukraine bắn cháy xe bắc cầu MTU-20 và nhiều xe bọc thép của Nga. Video: Defense Express

Giới quan sát nhận định, việc loại xe bắc cầu MTU-20 ra khỏi vòng chiến đấu sẽ làm chậm đà tiến công của Nga trong khu vực, mang lại một số lợi thế chiến thuật cho lực lượng phòng thủ bên phía Ukraine.

MTU-20 là phương tiện bắc cầu ra mắt từ thời Liên Xô. Xe bọc thép này được thiết kế để triển khai một cây cầu vượt chướng ngại vật có chiều dài 20m, rộng 18m, cho phép xe tăng hoặc các thiết bị quân sự có trọng lượng lên tới 50 tấn chạy qua.

MTU-20 sử dụng khung gầm của xe tăng T-55, có tốc độ tối đa lên tới 54 km/h, tầm hoạt động 350km. Kíp điều khiển xe gồm 2 người, có thể triển khai và thu hồi cầu mà không cần rời khỏi phương tiện. Thời gian bắc cầu vào ban ngày của MTU-20 là khoảng 5 phút, trong khi ban đêm là dưới 8 phút.