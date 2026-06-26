Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodríguez đã công bố các số liệu trên trong một chương trình phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước Venezolana de Televisión (VTV) cuối ngày 25/6.

Một tòa nhà bị sập vì động đất ở thủ đô Caracas của Venezuela. Ảnh: Anadolu

“Hai trận động đất gần như xảy ra đồng thời, với cường độ lần lượt là 7,2 độ Richter và 7,5 độ Richter vào chiều tối 24/6 đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng, chủ yếu ở khu vực Đại Caracas và bang La Guaira cũng như ảnh hưởng đến Aragua, Carabobo và các bang khác trên toàn quốc”, ông Rodríguez nói, đồng thời cho biết 157 người được báo cáo đang mất tích.

Theo Chủ tịch Quốc hội Venezuela, hơn 200 nạn nhân khác được cho vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của khoảng 250 tòa nhà bị sập hoặc hư hại vì thiên tai. Thảm họa động đất kép cùng các dư chấn ước tính đã gây ảnh hưởng đến gần 3.000 gia đình. Số người thương vong được cho sẽ tiếp tục tăng vì nhà chức trách chưa thể thống kê thiệt hại đầy đủ giữa lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót hoặc bị đất đá chôn vùi.

Nhiều tòa nhà ở La Guaira bị phá hủy hoặc đổ sập vì động đất. Video: VTV

Các hình ảnh quay từ trên không ở La Guaira, thành phố cảng của Venezuela chịu ảnh hưởng nặng nề trong động đất, đã cho thấy mức độ tàn phá của thiên tai. 250 tòa nhà tại đây đã bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng.

Hãng tin CNN dẫn lời ông Rodríguez cho biết Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã đến La Guaira để giám sát công tác ứng phó và khắc phục thiên tai. Theo quan chức này, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha, Qatar và Liên Hợp Quốc đang điều động máy bay chở hàng viện trợ nhân đạo tới Venezuela.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã cam kết viện trợ 150 triệu USD cho Venezuela, bao gồm 50 triệu USD cho các tổ chức nhân đạo hoạt động tại nước này và 100 triệu USD đóng góp vào quỹ nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát ở Caracas. Ảnh: Anadolu

Ông Rodríguez cũng kêu gọi sự đoàn kết quốc gia khi lực lượng cứu hộ tiến hành các nỗ lực cứu nạn không ngừng nghỉ. Chủ tịch Quốc hội Venezuela nhấn mạnh: “Nhiệm vụ chính của chúng ta là phải đoàn kết. Đây là lúc để cứu sống người dân, giải cứu họ, chăm sóc những người đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tất cả các tòa nhà bị hư hại”.

Hãng thông tấn Bloomberg đưa tin Venezuela dự định sử dụng nguồn dự trữ tại Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) để hỗ trợ tài chính cho công cuộc tái thiết sau trận động đất. Theo nguồn tin này, chính quyền Caracas dự kiến ban đầu ​​sẽ phân bổ khoảng 200 triệu USD để xây dựng lại cơ sở hạ tầng, bệnh viện và nhà ở bị hư hại.