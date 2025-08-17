Video: Trung đoàn máy bay không người lái ‘Achilles” số 429 của Ukraine

Báo Pravda đưa tin, quân đội Nga hôm 16/8 đã huy động 2 xe tăng, 3 xe bọc thép chiến đấu và 40 binh sĩ tấn công khu vực bờ trái thành phố Kupiansk ở tỉnh Kharkiv, Ukraine.

“Tuy nhiên, những hoạt động tác chiến kịp thời và chính xác của các đơn vị Ukraine như Trung đoàn máy bay không người lái ‘Achilles” số 429, Lữ đoàn cơ giới biệt lập số 116 và Lữ đoàn tác chiến số 15 đã đẩy lui cuộc tấn công trên và khiến đối phương tổn thất một số khí tài. Trong đó, Trung đoàn ‘Achilles’ đã phá hủy 1 xe tăng và 2 xe bọc thép của Nga tại lối vào Lyman Pershyi”, thông cáo của quân đội Ukraine viết.

Ảnh: Trung đoàn máy bay không người lái ‘Achilles” số 429 của Ukraine

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột từ trang Deep State của Ukraine, binh lính Nga hiện kiểm soát một phần phía bắc Kupiansk. Vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh, đang bao trùm khu vực tây bắc thành phố này.