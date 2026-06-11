Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 10/6 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai UAV để tập kích hàng loạt mục tiêu Nga ở mặt trận Kherson.

"Đơn vị UAV của Lữ đoàn Số 34 đã liên tục tấn công các khí tài của đối thủ, qua đó làm gián đoạn hoạt động của Nga ở gần sông Dnipro. Các mục tiêu bị phá hủy bao gồm pháo tự hành Msta-S, robot mặt đất, xe tăng và một số loại xe bọc thép", phía Ukraine cho biết.

UAV cảm tử Ukraine tập kích pháo tự hành và nhiều khí tài Nga ở Kherson. Video: Defense Express

Theo giới quan sát, bằng cách sử dụng UAV trinh sát để theo dõi mục tiêu theo thời gian thực, lực lượng Ukraine có thể nhanh chóng tập kích các phương tiện có giá trị cao của quân đội Nga mà không gặp quá nhiều rủi ro.

2S19 Msta-S được phát triển từ những năm 1980, là một trong những loại pháo phổ biến nhất trong biên chế quân đội Nga. Loại pháo này sử dụng động cơ diesel V84-A, tốc độ tối đa đạt 60 km/h trên địa hình bằng phẳng. Điểm nổi bật của Msta-S là hệ thống nạp đạn bán tự động và thiết bị khử khói.

Vũ khí chính của Msta-S là khẩu pháo 2A64 152mm, có thể khai hỏa liên tục 8 phát/phút. Tầm bắn tối đa của loại pháo này là 24,7km nếu sử dụng đạn nổ phân mảnh HE-FRAG. Nếu sử dụng các loại đạn tăng tầm, phạm vi tấn công của Msta-S có thể được cải thiện.