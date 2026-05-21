Những hình ảnh do hãng thông tấn TASS công bố hôm nay (21/5) cho thấy trong cuộc tập trận hạt nhân với quân đội Belarus, phía Nga đã điều động các vũ khí tiên tiến có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như các tên lửa đạn đạo RS-24 Yars và Iskander-M. Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Belarus cho triển khai các máy bay cường kích Su-25 tham gia tập trận.

Được biết, các xe phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M trong cuộc tập trận lần này sẽ lần lượt thực hiện nhiều quy trình như lắp ráp tên lửa lên xe phóng, sau đó sẽ di chuyển bí mật đến khu vực chỉ định và tiến hành mô phỏng các vụ phóng.

Bài mô phỏng vụ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Theo thông báo của Moscow, cuộc tập trận hạt nhân lần này giữa các lực lượng Nga và Belarus có sự tham gia của 64.000 binh sĩ, 7.800 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự đặc biệt, trong đó có hơn 200 xe phóng tên lửa, 140 máy bay chiến đấu các loại, 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm.

