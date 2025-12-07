Hình ảnh trong cuộc tập trận Trung Quốc và Nga năm 2021. Ảnh: CGTN

Tờ Global Times dẫn tuyên bố ngày 6/12 của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu rõ, cuộc tập trận này không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào và không liên quan tới tình hình quốc tế và khu vực hiện tại.

Một chuyên gia Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận chung chống tên lửa giữa Trung Quốc và Nga phản ánh sự tin cậy chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai bên, khi hai quốc gia phải hợp tác để củng cố trật tự thế giới về nhiều vấn đề hậu Thế chiến II.

Cuộc tập trận vừa diễn ra là sự kiện diễn tập chống tên lửa chung đầu tiên giữa Trung Quốc và Nga trong 8 năm qua. Theo truyền thông Trung Quốc, 2 cuộc tập trận chống tên lửa trước đó diễn ra vào năm 2017 và năm 2016.

So với hai cuộc tập trận trước, thông tin cuộc diễn tập lần này chỉ được công bố sau khi kết thúc. Ngoài ra, thông cáo báo chí về sự kiện lần này ngắn gọn nhất.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình giải thích: "Bằng cách công bố thông tin sau khi cuộc tập trận đã kết thúc, Bộ Quốc phòng đã giảm bớt tính nhạy cảm và tác động chính trị của việc này".

Một chuyên gia quân sự khác của Trung Quốc cho hay, trong thời gian tập trận chống tên lửa chung, lực lượng phòng không và chống tên lửa của cả 2 nước có thể trao đổi ý tưởng về phương pháp và chiến thuật tác chiến, học hỏi lẫn nhau về mặt kỹ thuật, bổ sung cho nhau về thế mạnh và cải thiện năng lực kỹ thuật cũng như chiến thuật.

Tháng trước, Bắc Kinh và Moscow đã tổ chức các cuộc đàm phán về phòng thủ tên lửa và ổn định chiến lược. Ngoài ra, hồi tháng 8, hai bên đã tập trận pháo binh và chống tàu ngầm ở Biển Nhật Bản như một phần trong các cuộc tập trận chung theo lịch trình.