Theo trang tin quân sự Army Recognition, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 4/5 đã công bố các hình ảnh của xe tăng chiến đấu thế hệ mới Type 100 (ZTZ-100) trong một cuộc tập trận gần đây, đánh dấu lần đầu tiên chiến xa này tham gia diễn tập sau khi được giới thiệu tại lễ duyệt binh năm 2025.

Type 100 do Viện Nghiên cứu 201 phát triển và được sản xuất tại nhà máy Baotou. Mẫu xe tăng này phản ánh xu hướng thiết kế trong môi trường chiến tranh hiện đại, khi ưu tiên khả năng sống sót thông qua phát hiện và đánh chặn mối đe dọa, thay vì phụ thuộc vào giáp dày truyền thống. Type 100 được định vị như một thành phần trong hệ thống tác chiến chủ lực của Trung Quốc, phục vụ các kịch bản xung đột cường độ cao với đối thủ sở hữu công nghệ tiên tiến.

Ảnh: Weibo/@太湖军|名

Từ các thông tin được công bố, Type 100 có trọng lượng khoảng 35 - 45 tấn, được trang bị tháp pháo không người lái với công nghệ nạp đạn tự động. Kíp lái gồm 3 người, với khoang lái được đặt thấp để tăng cường khả năng sống sót trên thực địa.

Xe tăng được trang bị hệ thống cảm biến bao gồm radar mảng pha (PAR), camera quang học, cảm biến hồng ngoại và thiết bị cảnh báo laser, cho phép bao phủ 360 độ và phát hiện mục tiêu trong nhiều điều kiện khác nhau. Dữ liệu được xử lý và hiển thị theo thời gian thực, hỗ trợ kíp lái nâng cao khả năng phản ứng trước mọi tình huống.

Về mặt hỏa lực, Type 100 được trang bị pháo nòng trơn 105mm, tốc độ bắn ước tính 8 -12 phát/phút. Các loại đạn pháo có thể sử dụng bao gồm đạn xuyên giáp, đạn nổ mạnh và đạn dẫn đường. Tầm bắn hiệu quả trực tiếp khoảng 2 - 4km, có thể mở rộng thông qua chỉ thị mục tiêu từ hệ thống điện tử. Để phòng thủ, xe tăng này sử dụng hệ thống đánh chặn chủ động nhằm đối phó với tên lửa chống tăng và máy bay không người lái (UAV). Bên cạnh đó là giáp phản ứng nổ được thiết kế theo dạng mô-đun.

Một điểm đáng chú ý khác của Type 100 là động cơ hỗn hợp diesel/điện với công suất khoảng 1.500 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa khoảng 80 km/h trên địa hình bằng phẳng. Giá thành của Type 100 chưa được công bố chính thức, song các ước tính cho thấy chúng có thể dao động từ 4,5 - 7,5 triệu USD mỗi chiếc.