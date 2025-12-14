Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video được hãng thông tấn TASS trích dẫn hôm 12/12 cho thấy, các đơn vị điều khiển FPV cảm tử của quân Nga đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào nhiều hỏa điểm được phía Ukraine ngụy trang kỹ lưỡng tại mặt trận Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cùng ngày viết: “Tại khu vực thành phố Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia, các binh sĩ điều khiển FPV thuộc Cụm quân Vostok của Nga đã xác định vị trí ngụy trang của hệ thống lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Cũng trong khu vực đó, một số vị trí đặt súng cối và lựu pháo D-30 đóng vai trò hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị đối phương cũng bị phát hiện. Sau khi xác định tọa độ, các FPV cảm tử đã thực hiện đòn tấn công chính xác vào nhiều mục tiêu”.

Vị trí đặt súng cối của quân Ukraine gần Huliaipole bị FPV Nga tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hiện quân Ukraine chưa phản hồi về những thông tin và hình ảnh được phía Nga công bố.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự được trang Deep State cung cấp, vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh giữa quân Nga và các đơn vị phòng thủ của Ukraine, đã xuất hiện tại khu phía đông thành phố Huliaipole.