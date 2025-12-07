Video: Militarnyi

Đoạn video do tài khoản Telegram Sonyashnyk có liên hệ với Không quân Ukraine đăng tải hôm 3/12 đã ghi lại khoảnh khắc bom dẫn đường GBU-62 JDAM ER dội xuống tòa nhà "được quân Nga sử dụng làm trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) kiêm trạm thông tin" ở thành phố Vovchansk.

Theo chuyên trang quân sự Militarnyi, đòn không kích trên đã có sự hỗ trợ từ các phương tiện bay trinh sát của quân đội Ukraine hoạt động trên bầu trời Vovchansk. Được biết, vị trí tòa nhà bị không kích nằm ở khu vực tây nam thành phố.

Tòa nhà nghi được quân Nga sử dụng bị không kích. Ảnh: Militarnyi/Sonyashnyk

Trang Defence của Ukraine cho hay, GBU-62 JDAM ER là loại bom được Mỹ viện trợ cho các lực lượng Kiev, có tầm hoạt động lên tới 74km sau khi được tiêm kích thả từ độ cao 11km. GBU-62 được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính (INS) kết hợp định vị vệ tinh GPS nên độ sai lệch mục tiêu của loại bom này chỉ khoảng 7m.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố, các đơn vị nước này đã kiểm soát thành phố tiền tuyến Vovchansk ở vùng Kharkiv. Tuy nhiên, quân đội Ukraine hôm 2/12 đã bác bỏ thông tin này.