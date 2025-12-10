Theo trang tin tức quân sự Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7/12 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh các lực lượng Kiev đánh chặn tên lửa Kalibr của Nga vào cuối tuần qua.

"Lữ đoàn Tên lửa phòng không số 208 Kherson là đơn vị thực hiện nhiệm vụ đánh chặn. Đơn vị này đã sử dụng hệ thống tên lửa Hawk để phá hủy vũ khí của đối thủ, đây cũng là mục tiêu thứ 18 do kíp vận hành hệ thống Hawk bị bắn rơi", phía Ukraine cho biết.

Trong đoạn video, có thể thấy rõ khoảnh khắc tên lửa của Nga bị đánh chặn. Ở phần cuối video là những hình ảnh về mảnh vỡ của tên lửa Kalibr do binh lính Ukraine thu thập.

Quân đội Ukraine đánh chặn tên lửa Kalibr của Nga. Video: Defense Express

Kalibr là một trong những tên lửa hiện đại nhất của quân đội Nga, được đưa vào thực chiến lần đầu tiên năm 2015. Tên lửa Kalibr là vũ khí sở hữu nhiều biến thể nhằm đối phó với các mục tiêu khác nhau như chiến hạm, tàu ngầm hay các mục tiêu mặt đất. Tên lửa hành trình này sở hữu khả năng tấn công chính xác trong tầm 1.600 - 2.400km nhờ công nghệ định vị vệ tinh. Về sức công phá, Kalibr mang theo 450kg thuốc nổ, có thể so sánh với tên lửa Tomahawk của Mỹ.

MIM-23 HAWK (Diều hâu) là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do tập đoàn Raytheon của Mỹ thiết kế, đưa vào biên chế quân đội nước này từ năm 1960. HAWK thường sử dụng tên lửa MIM-23A, có tầm bắn lên tới 25km và độ cao lên tới 14km. Ở các phiên bản nâng cấp, tổ hợp phòng không này được trang bị tên lửa MIM-23B có tầm bắn tối đa 35km.