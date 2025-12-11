Video: RG/Lost Armour

Đoạn video do trang RG của Nga đăng tải cho thấy chiếc FPV cảm tử của các lực lượng Moscow đã bay vào một nhà kho bỏ hoang và phát hiện một xe thiết giáp CV90 được quân Ukraine giấu tại đó.

Binh sĩ Nga ngay lập tức điều khiển FPV tấn công vào khí tài của đối phương. Dù đòn tấn công trên đã khiến xe thiết giáp CV90 cháy lớn, nhưng phía Nga vẫn điều thêm 2 FPV cảm tử nữa đến tấn công mục tiêu.

Thiết giáp CV90 bị FPV Nga tấn công. Ảnh: RG của Nga/Lost Armour

Theo trang RG, vị trí của nhà kho chứa thiết giáp CV90 trên nằm ở ngoại ô làng Myropillya thuộc tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine.

Hiện Kiev chưa bình luận về đoạn video do phía Nga công bố.

CV90 là xe chiến đấu bộ binh do công ty Hagglunds (nay thuộc sở hữu của doanh nghiệp quốc phòng BAE Systems) và tập đoàn Bofors hợp tác phát triển vào giữa thập niên 1970 nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Quốc phòng Thụy Điển về một loại chiến xa “có thể đối phó với xe tăng, các mục tiêu bay ở tầm thấp và có khả năng sống sót cao trên chiến trường”.

Quá trình chế tạo và đưa vào thử nghiệm mẫu xe chiến đấu mới kéo dài trong suốt thập niên 1980 và những năm đầu thập niên 1990. Đến năm 1994, sản phẩm của Hagglunds/Bofors chính thức được đưa vào biên chế quân đội Thụy Điển với tên gọi CV90.

Xe CV90 lắp pháo Bushmaster 30mm. Ảnh: BAE Systems Hagglunds Ornskoldsvik

Trong một cuộc họp báo hồi tháng 1/2023, các nhà lãnh đạo Thụy Điển khi đó tuyên bố sẽ viện trợ cho Ukraine khoảng 50 xe CV90. Theo một số báo cáo, các lực lượng Kiev vào tháng 6 cùng năm đã bắt đầu sử dụng loại xe thiết giáp này ở khu vực tiền tuyến miền đông Ukraine.