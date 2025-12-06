Video: Trang RG của Nga

Đoạn video được trang tin RG của Nga chia sẻ ngày 5/12 cho thấy máy bay không người lái (FPV) cảm tử của Cụm quân Dnepr (Nga) đã phát hiện vị trí quân Ukraine cất giấu hệ thống pháo HIMARS trong một nhà kho thuộc địa phận làng Inzhenerne ở tỉnh Kherson. Sau khi xác định mục tiêu, binh sĩ Nga liền điều khiển FPV cảm tử lao vào khí tài đối phương.

Theo hình ảnh được một khí tài trinh sát có mặt gần đó quay lại, đòn tấn công của FPV đã gây ra vụ nổ lớn tại vị trí nhà kho trên. Phía Nga sau đó điều động một chiếc FPV khác đến để thực hiện thêm đòn tấn công vào khí tài đối phương. Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video trên được quay lại.

Chiếc FPV thứ 2 lao vào khí tài quân sự của Ukraine. Ảnh: Trang RG của Nga

Dựa trên bản đồ do trang Deep State của Ukraine cung cấp, vị trí làng Inzhenerne ở tỉnh Kherson nằm cách vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát, khoảng 10km.