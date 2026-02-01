Video: RG/The Wrong Side

Báo Rossiyskaya Gazeta (RG) có liên hệ với Moscow hôm 30/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một tòa nhà ở khu vực trung tâm thành phố Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine bị tập kích bởi một quả bom FAB-3000.

Ảnh: RG/The Wrong Side

Theo thông tin được phía Nga tiết lộ, tòa nhà hứng đòn không kích trên có tên Cung Văn hóa Oktyabr “được binh sĩ Ukraine sử dụng làm điểm triển khai quân tạm thời”. Đoạn video được RG công bố sau đó cho thấy, vụ nổ của quả bom FAB-3000 đã khiến công trình trên bị hư hại nặng.

Bản đồ cập nhật hôm 30/1 từ trang Deep State của Ukraine cho hay, quân Nga đang phát động ít nhất 3 mũi tấn công nhằm vào khu phía đông thành phố Kostiantynivka.