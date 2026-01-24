Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/1 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử để bắn nổ một hệ thống HIMARS của Ukraine ở gần khu định cư Novobakhmetyevo, vùng Donetsk.

"Đơn vị UAV Rubicon đã phát hiện ra một hệ thống tên lửa HIMARS của Ukraine đang di chuyển với tốc độ cao trên một con đường mòn. Sau một thời gian kiên trì bám đuổi, UAV cảm tử đã thành công bắn nổ phương tiện của đối thủ", phía Nga cho biết.

UAV Nga truy đuổi và bắn nổ hệ thống HIMARS của Ukraine. Video: Zvezda

Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, quân đội Ukraine đã tổn thất 8 hệ thống HIMARS kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2/2022.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt, được phát triển từ tổ hợp M270, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách tới 300km tùy loại đạn và cấu hình. Xe phóng HIMARS có thể đạt tốc độ tối đa 85 km/h, cho phép tổ hợp này di chuyển linh hoạt sau khi tấn công mục tiêu.

Kể từ khi có mặt ở tiền tuyến, HIMARS đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc hỗ trợ Ukraine chống lại các cuộc tập kích của Nga. Các tổ hợp HIMARS thường được Kiev sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhắm vào mục tiêu giá trị cao, bao gồm sở chỉ huy, xe bọc thép và kho đạn của đối thủ.