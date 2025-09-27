Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, khi bay trên không phận khu vực tiền tuyến ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, UAV trinh sát Orlan-10 thuộc biên chế Cụm quân Dnipro đã phát hiện vị trí khai hỏa của pháo tự hành 2S22 Bohdana của đối phương.

Sau khi cỗ pháo Bohdana rời khỏi vị trí khai hỏa, UAV Orlan-10 lập tức bám theo, đồng thời chuyển dữ liệu cho các đơn vị Nga ở tiền tuyến. Sau đó, quân Nga đã điều một UAV cảm tử Lancet tới thực hiện đòn tấn công vào hệ thống pháo tự hành của Ukraine.

UAV Lancet tập kích pháo 2S22 của Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Hãng tin TASS dẫn lời một binh sĩ Nga kể, cỗ pháo Bohdana của quân Ukraine khi rút khỏi vị trí khai hỏa đã di chuyển với vận tốc từ 80-90 km/h. “Tốc độ trên chưa đủ để tổ hợp pháo chạy thoát đòn tập kích của UAV Lancet”, người này nhấn mạnh.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, 2S22 Bohdana là pháo tự hành bánh lốp được quân đội Ukraine đưa vào biên chế trong năm 2022. Tổng trọng lượng khí tài này là 28 tấn; dài 8,5m; rộng 2,7m và cao 4m.

2S22 sử dụng đạn pháo cỡ 155mm theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tầm bắn của 2S22 với đạn thường và đạn tăng tầm lần lượt là 42km và 50km, với tốc độ bắn đạt 5-6 phát/phút.