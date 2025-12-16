Video: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV

Đoạn video được kênh Zvezda TV dẫn từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, lực lượng nước này tham chiến ở mặt trận Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine, thông qua khí tài trinh sát đã phát hiện nơi quân đối phương cất giấu xe tăng Leopard 1A5.

Quân Nga sau đó đã điều động một số FPV tổ chức tập kích cỗ thiết giáp của Ukraine. Trước đòn tấn công liên tiếp từ các FPV Nga, cỗ chiến tăng đã bốc cháy. Hiện chưa rõ thời điểm đoạn video trên được quay.

FPV Nga tập kích cỗ xe tăng Leopard 1A5. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV

Theo số liệu của chuyên trang theo dõi quân sự Oryxspioenkop, tính từ đầu cuộc xung đột, Ukraine đã mất 27 chiến tăng Leopard 1A5, trong đó 21 xe bị phá hủy hoàn toàn.