Video: HUR

Trang Defence dẫn thông tin từ Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho hay, trong đêm 20/12, rạng sáng 21/12, các đơn vị đặc nhiệm trực thuộc HUR đã thực hiện chiến dịch xâm nhập vào một sân bay quân sự gần thành phố Lipetsk của Nga.

“Chiến dịch xâm nhập và phá hoại nhằm vào những chiến cơ được quân Nga sử dụng trong các hoạt động tấn công đường không vào Ukraine. Vụ tập kích khiến cho 2 máy bay quân sự của đối phương bốc cháy. Những khí tài bị hư hại được xác nhận là các tiêm kích Su-30”, HUR thông báo và công bố đoạn video quay lại chiến dịch trên.

Vụ phá hoại tiêm kích Su-30 của tình báo Ukraine. Ảnh: HUR

Theo trang Defence, 2 chiếc Su-30 bị hư hại có tổng giá trị lên tới 100 triệu USD. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về thông tin và hình ảnh do HUR công bố.

Trang Army Recognition cho hay, Sukhoi Su-30 là chiến đấu cơ được Nga đưa vào trang bị trong quân đội từ năm 1992. Tính đến năm 2025, Su-30 có mặt trong biên chế không quân của hàng chục quốc gia trên khắp thế giới. Mẫu tiêm kích này dài 21,93m, rộng 14,7m và cao 6,36m; trọng lượng rỗng và cất cánh tối đa lần lượt là 17,7 tấn và 34,5 tấn. Kíp lái gồm 2 người.

Máy bay Su-30. Ảnh: TASS

Trong các biến thể Su-30 hiện đại, máy bay được lắp hệ thống radar N011M có khả năng tìm kiếm mục tiêu bay trong phạm vi 400km, với cự ly theo dõi mục tiêu lên tới 200km.

Về vũ khí, Su-30 được trang bị một pháo GSh-30-1 cỡ 30mm với cơ số 150 viên đạn. Thân và cánh máy bay được trang bị 12 giá treo, có thể mang 8 tấn vũ khí từ các loại bom cho đến tên lửa không đối không.