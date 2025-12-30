Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/12 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV để tập kích một xe bọc thép M113 của Ukraine ở tiền tuyến Kupyansk.

"Các thành viên của Sư đoàn bộ binh cơ giới số 68 thuộc Nhóm tác chiến phía Tây đã thành công ngăn chặn một cuộc phản công của Ukraine ở gần khu định cư Kupyansk. Trong quá trình này, các UAV cảm tử đã được sử dụng để phá hủy một xe bọc thép M113, đồng thời gây ra tổn thất về nhân lực cho đối phương", phía Nga cho biết.

UAV cảm tử Nga tập kích xe bọc thép M113 của Ukraine ở Kupyansk. Video: Zvezda

Theo báo cáo của trang theo dõi quân sự Oryx, Ukraine đã mất tổng cộng 458 xe bọc thép M113 kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022.

M113 là xe bọc thép bánh xích thuỷ bộ lưỡng dụng do Mỹ chế tạo và bắt đầu đưa vào sản xuất vào cuối những năm 1950, nhằm mục đích chuyên chở binh sĩ trên chiến trường. Xe nặng 14 tấn; dài 5,3m; rộng 3m và cao 1,85m. Tốc độ tối đa của M113 đạt 66 km/h, phạm vi hoạt động 483km.

Kíp điều khiển M113 có 2 người gồm trưởng xe và lái xe. Khoang sau đủ rộng để chuyên chở 11 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí. Khi cần triển khai bộ binh trên thực địa, kíp lái sẽ cho mở cửa ở phía sau xe.