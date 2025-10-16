Video: Ok.ru

Trong đoạn video do trang Ok.ru đăng tải, một máy bay không người lái (UAV) trinh sát của quân đội Nga đã phát hiện một cỗ pháo phản lực HIMARS của Kiev đang di chuyển đơn độc ở tỉnh Kharkiv, đông bắc Ukraine. UAV của Nga sau đó theo dõi khí tài của Ukraine và bám đến khu vực nhà kho tập kết.

UAV đã chuyển tọa độ của nhà kho trên cho quân Nga để họ phóng tên lửa Iskander-M tập kích. Đòn tấn công lập tức tạo ra một đám cháy lớn tại nhà kho của Ukraine.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video do phía Nga công bố.

Khoảnh khắc nhà kho chứa pháo HIMARS của Ukraine bị tên lửa Nga tấn công. Ảnh: Ok.ru

Theo số liệu cập nhật hôm 14/10 của chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, quân đội Ukraine cho đến nay đã mất ít nhất 4 cỗ pháo phản lực HIMARS và 3 xe bị hư hại nặng trong cuộc xung đột với Nga.