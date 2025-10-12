Video: Bộ Tư lệnh không quân miền Đông Ukraine

Video do Lực lượng vũ trang Ukraine công bố cho thấy, các đơn vị phòng không thuộc Bộ Tư lệnh không quân miền Đông của nước này đã bắn hạ một tên lửa hành trình Kh-39 của Nga vào rạng sáng 10/10. Thông qua phân tích của các chuyên gia quân sự, loại vũ khí được quân Ukraine dùng để bắn hạ tên lửa Nga trong đoạn video trên là tên lửa phòng không APKWS.

Khoảnh khắc tên lửa Kh-69 bị bắn hạ. Ảnh: Bộ Tư lệnh không quân miền Đông Ukraine

Thông cáo đăng trên trang United24 của Ukraine viết: “APKWS do Tập đoàn quốc phòng BAE Systems phát triển được thiết kế từ mẫu rocket 70mm Hydra, được tích hợp thêm hệ thống dẫn đường laser bán chủ động. Giá mỗi quả APKWS chỉ khoảng 25.000USD, thấp hơn nhiều so với các tên lửa đất đối không khác. Ukraine đã đưa các hệ thống APKWS vào biên chế quân đội từ năm 2023 và chủ yếu sử dụng trong việc đối phó các máy bay không người lái (UAV)”.

Theo các báo cáo chính thức của giới chức Ukraine, trong đêm 10/10, quân đội Nga đã sử dụng hơn 460 vũ khí đường không, bao gồm các UAV cảm tử Shahed, các tên lửa Iskander, Kinzhal và Kh-59/69 để tấn công nhiều khu vực ở Ukraine. Các lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 405 mục tiêu trong số đó.