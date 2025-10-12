Video: Bộ Quốc phòng Nga

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên không phận tỉnh Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine, UAV trinh sát Supercam của các lực lượng Moscow đã phát hiện một khẩu pháo Caesar của đối phương đang di chuyển đơn độc theo một con đường sát rừng. Khẩu pháo của Ukraine sau đó đã ẩn nấp bên trong rừng cây.

Khoảnh khắc cỗ pháo Caesar bị UAV Lancet tấn công. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

“Một UAV Lancet sau đó được điều động để tấn công khẩu pháo của Ukraine đang ở trạng thái chuẩn bị khai hỏa. Kết quả của đòn tập kích là một vụ nổ đạn dược đã xảy ra và khí tài của đối phương bị phá hủy”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo dữ liệu cập nhật từ chuyên trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan, kể từ đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine, các lực lượng Kiev đã mất ít nhất 9 hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp viện trợ.