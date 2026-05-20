Khi được đề nghị so sánh buổi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói nội dung đàm phán quan trọng hơn các chi tiết nghi lễ.
Hãng tin RT dẫn lời ông Peskov chia sẻ với nhà báo Nga Pavel Zarubin: "Việc so sánh không phải lúc nào cũng dễ dàng vì không phải mọi thứ đều được thể hiện ra bên ngoài. Tuy nhiên, giá trị chính nằm ở nội dung, chứ không phải ở các khía cạnh nghi lễ... mặc dù đối với Nga và các nước phương Đông khác, yếu tố nghi lễ cũng mang ý nghĩa đặc biệt".
Theo hãng thông tấn BBC, Trung Quốc tiếp đón ông Trump và ông Putin tương tự nhau, đều gồm đoàn quân nhạc, nghi lễ duyệt đội danh dự và giữa tiếng hò reo của trẻ em.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (20/5) đã tổ chức lễ đón chính thức dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, mở đầu một ngày dày đặc các cuộc đàm phán và sự kiện nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ song phương.