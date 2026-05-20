Theo đài RT, Tổng thống Nga Putin hôm 20/5 đã có một cuộc hội ngộ đặc biệt tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài với kỹ sư Bành Phái, "cậu bé" Trung Quốc mà ông từng chụp ảnh cùng khi tới thăm Bắc Kinh vào năm 2000.

"Tổng thống Putin cảm thấy vô cùng bất ngờ và xúc động, đồng thời gửi lời cảm ơn các nhà báo đã giúp liên lạc với anh Bành. Tổng thống vẫn nhỡ khoảnh khắc cách đây 26 năm và cũng đánh giá cao việc anh Bành quyết định du học ở Nga", thông cáo của Điện Kremlin cho biết.

Khi gặp lại "cậu bé" năm nào, ông Putin đã bắt tay và ký tặng lên bức ảnh kỷ niệm chụp lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người. Về phía kỹ sư người Trung Quốc, anh giờ đã 38 tuổi và không giấu nổi sự vui mừng khi gặp lại lãnh đạo Điện Kremlin.

"Đối với tôi, cuộc gặp với Tổng thống Putin khi ấy giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng", anh Bành chia sẻ khi gặp lại nhà lãnh đạo Nga.

Vào năm 2000, cậu bé Bành Phái là một trong những em nhỏ được mời tới tham quan công viên Bắc Hải ở thủ đô Bắc Kinh. Trùng hợp là ông Putin cũng tới công viên này sau khi tham quan Tử Cấm Thành dù chưa lên kế hoạch trước. Khi nhìn thấy một cậu bé vẫy tay với mình, nhà lãnh đạo Nga đã tiến lại gần để bế cậu, hôn lên trán và đưa ra một lời chúc bằng tiếng Nga.

Bức ảnh cách đây 26 năm của Tổng thống Putin và anh Bành Phái. Ảnh: China Daily

Bức ảnh về cuộc gặp khi ấy đã được truyền thông Trung Quốc đăng tải rộng rãi, nhưng điều quan trọng nhất là nó đã ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đời của cậu bé. Bành Phái sau đó đã học tiếng Nga, nhận học bổng của chính phủ Nga để theo học ngành kỹ thuật cầu đường tại Đại học Giao thông đường bộ Moscow. "Cậu bé" năm nào giờ đã là một kỹ sư tài giỏi, tham gia vào nhiều dự án hạ tầng tại quê nhà Hồ Nam.