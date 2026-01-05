Tờ New York Times ngày 5/1 đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ là bà Cilia Flores hiện đã được đưa tới New York để tham gia phiên tòa đầu tiên tại Mỹ.

Trong các đoạn video được truyền thông Mỹ đăng tải, vợ chồng ông Maduro đầu tiên di chuyển bằng trực thăng từ Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn tới New York, sau đó bị áp giải bằng xe bọc thép để tới tòa án. Nhà lãnh đạo Venezuela mặc trang phục màu be, đi giày màu cam và có vẻ hơi tập tễnh.

Khoảnh khắc vợ chồng ông Maduro xuống trực thăng và bị đưa lên xe bọc thép. Video: The Guardian

Theo truyền thông Mỹ, ông Maduro bị truy tố theo cáo trạng sơ bộ gồm 4 tội danh, trong đó có cáo buộc cầm đầu một mạng lưới khủng bố ma túy hoạt động trong 25 năm. Thẩm phán phụ trách phiên tòa là ông Alvin K. Hellerstein, người từng xét xử nhiều vụ việc liên quan đến cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Tổng thống Venezuela Maduro bị áp giải tới tòa án tại New York. Video: Fox News

Trong khi đó, luật sư được tòa án chỉ định cho Tổng thống Venezuela là ông David Wikstrom, dù khả năng cao là ông Maduro sẽ thuê thêm luật sư riêng. Ông Wikstrom là một luật sư hình sự lâu năm ở New York, từng bào chữa cho anh trai của cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernández, người bị kết án với các cáo buộc tương tự ông Maduro nhưng sau đó được Tổng thống Donald Trump ân xá.

Trước thời điểm ông Maduro bị áp giải tới tòa án ở New York, chính phủ Thụy Sĩ cũng thông báo phong tỏa ngay lập tức mọi tài sản của nhà lãnh đạo Venezuela tại nước này.

"Quyết định trên nhằm đảm bảo các tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp không bị chuyển khỏi Thụy Sĩ. Biện pháp này được duy trì trong vòng 4 năm hoặc cho tới khi có thông báo mới. Biện pháp phong tỏa nhắm vào ông Maduro không ảnh hưởng tới bất kỳ thành viên nào của chính phủ Venezuela đương nhiệm", phía Thụy Sĩ cho biết.