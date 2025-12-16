1. Kịch tính, điên rồ, hỗn loạn. Có lúc khó tin. Cực kỳ khó đoán. MU và Bournemouth đã tạo nên một màn rượt đuổi bàn thắng dữ dội vào tối thứ Hai (rạng sáng 16/12 giờ VN).

Cả hai đội thay nhau nắm thế chủ động rồi cùng chia điểm. Một trận cầu không mang nhiều ý nghĩa trên bảng xếp hạng, nhưng lại đem đến không ít điểm tích cực lẫn tiêu cực.

MU làm khán giả say mê khi đá tuyệt hay trong 35 phút đầu trận. Ảnh: @ManUtd

Đó là sự áp đảo của đội chủ nhà trong hiệp 1, hay khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của đội khách sau giờ nghỉ.

Chiến thắng cả 2 lần gần nhất làm khách tại Old Trafford, Bournemouth đến Manchester với mục tiêu tiếp tục gây bất ngờ ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, phong độ hiện tại của hai đội đã khác xa so với những lần chạm trán trước. “Quỷ đỏ” có những khoảnh khắc tỏa sáng, dù đôi khi chỉ là những tia chớp ngắn ngủi.

Đêm thứ Hai, đội quân của Ruben Amorim nhập cuộc sắc bén, mạnh mẽ cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Adams phải trả giá vì không theo kịp đối thủ ngay phút thứ 3, khi Matheus Cunha vượt lên trong một pha tranh chấp. Anh dính chấn thương rời sân. Đó là minh chứng rõ ràng cho tinh thần của cả hai đội.

2. Petrovic cản phá cú sút trúng đích đầu tiên ở phút thứ 8, từ pha vô lê nghệ thuật của Mason Mount. Chỉ 6 phút sau, MU được đền đáp cho sự khởi đầu tốt.

Amad Diallo cắt bóng từ cánh phải, đẩy vào trung lộ để Casemiro chuyền ra cánh trái, nơi Diogo Dalot đột phá rồi thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp vào sát vòng 5m50.

Cunha đánh đầu bị Petrovic cản phá, rồi chính Diallo kết thúc pha tấn công mà anh khởi xướng bằng cú chạm đầu đưa bóng vào khung thành trống.

Cơ hội liên tục đến. Các cầu thủ chủ nhà chơi đầy hứng khởi, với những pha bóng nhuần nhuyễn, tốc độ và sự trực diện.

Bruno Fernandes đá phạt trực tiếp thành bàn. Ảnh: PA

Old Trafford được dịp tận hưởng màn trình diễn của đội nhà, điều hiếm thấy trong những năm gần đây. Nổi bật là pha treo bóng của Cunha để Bryan Mbeumo tung người vô lê suýt thành siêu phẩm.

MU chơi hay như chưa từng thấy, nhưng rồi lại thất vọng theo cách quen thuộc. Trái với thế trận, Bournemouth gỡ hòa những phút cuối hiệp 1.

Shaw mất tập trung, MU để mất bóng và Semenyo thực hiện pha “trượt tuyết” từ cánh phải lao thẳng vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc, bóng vượt qua Lammens, dội cột và nằm gọn trong lưới.

Một chút may mắn cho đội khách, và cũng là điều không may cho đội chủ nhà. Pha bóng cũng giải thích vì sao Old Trafford rất muốn sở hữu Semenyo.

MU vẫn kịp vươn lên trước khi hiệp 1 khép lại. Phút bù giờ thứ 3, Casemiro chờ sẵn ở cột hai trong một quả phạt góc, thực hiện cú đánh đầu đập đất rất khó chịu, khiến Petrovic xử lý lúng túng bóng đi vào lưới.

3. Những nét tích cực đó chỉ là trước giờ nghỉ. Đầu hiệp 2, Quỷ đỏ trải qua một cơn ác mộng. Chỉ trong vòng 7 phút, họ bị dẫn ngược.

Ngay giây thứ 38, Bruno Fernandes phòng ngự giữ sân hời hợt, Tavernier tung ra đường chọc khe xé toang hàng thủ chủ nhà, để Evanilson thoải mái di chuyển vào vòng cấm sút hiểm hóc gỡ hòa.

Chưa dừng lại, chính Tavernier thực hiện cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp đưa bóng xuyên qua hàng rào, khiến Lammens dù phản ứng nhanh vẫn không kịp cản phá.

“Lại xảy ra rồi, lại xảy ra rồi”, các CĐV đội khách hát vang, nhắc lại 2 chiến thắng trước đó của Bournemouth tại Old Trafford. “Ở sân của United, lại xảy ra rồi”.

Kroupi vào sân và ghi bàn 4-4, “nhờ” Lisandro không kèm. Ảnh: PA

Bị tổn thương lòng tự trọng, MU dâng cao đội hình để cứu vãn tình thế. Kobbie Mainoo vào sân trong tiếng vỗ tay vang dội của cả sân. Sau đó là Sesko. Thêm sức sống, thêm năng lượng.

Chỉ trong 2 phút, 2 bàn thắng đến, đảo ngược cục diện một lần nữa. Bruno Fernandes đáp lời Tavernier bằng cú đá phạt đưa bóng thẳng vào góc cao, gỡ hòa 3-3 ở phút 77.

Đến phút 79, Cunha kết thúc pha phản công cực nhanh bằng cú dứt điểm cận thành đầy tự tin, hạ gục Petrovic. Old Trafford bùng nổ. Người hâm mộ chủ nhà tin rằng mọi chuyện đã an bài.

Nhưng không. Trận đấu vẫn còn một khúc ngoặt nữa. Tức là thêm một bàn thắng, bàn thứ 8 của hỗn loạn và kịch tính.

Eli Junior Kroupi, viên ngọc 19 tuổi của bóng đá Pháp, chỉ mất 6 phút sau khi vào sân để đặt lòng chân trái gỡ hòa 4-4. Lisandro Martinez như vào sân để dạo chơi thay vì làm nhiệm vụ phòng ngự.

Cơ hội vẫn còn, dĩ nhiên. Trong 10 phút bù giờ, Lammens rực sáng với hai pha cứu thua để giữ lại 1 điểm ở Old Trafford.