|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
20/12
19:30
|
Newcastle - Chelsea
|
K+ SPORT 1
|
20/12
22:00
|
Manchester City - West Ham
|
K+ SPORT 1
|
Bournemouth - Burnley
|
K+ACTION
|
Brighton - Sunderland
|
K+ SPORT 2
|
Wolverhampton - Brentford
|
K+LIFE
|
21/12
00:30
|
Tottenham - Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
21/12
03:00
|
Everton - Arsenal
|
K+ SPORT 1
|
Leeds - Crystal Palace
|
K+ SPORT 2
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 17
|
20/12
20:00
|
Real Oviedo - Celta Vigo
|
SCTV 15
|
20/12
22:15
|
Levante - Real Sociedad
|
SCTV 15
|
21/12
00:30
|
Osasuna - Alaves
|
SCTV 15
|
21/12
03:00
|
Real Madrid - Sevilla
|
SCTV 22
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 16
|
21/12
00:00
|
Lazio - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
21/12
02:45
|
Juventus - Roma
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
21:30
|
Augsburg - Werder Bremen
|
TV 360
|
Hamburg - E.Frankfurt
|
TV 360
|
Koln - Union Berlin
|
TV 360
|
Stuttgart - Hoffenheim
|
TV 360
|
Wolfsburg - Freiburg
|
TV 360
|
21/12
00:30
|
RB Leipzig - Leverkusen
|
TV 360
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
SIÊU CÚP ITALIA 2025
|
20/12
|
Bologna 1-1 Inter Milan (pen 3-2)
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 16
|
20/12
|
Valencia CF 1-1 RCD Mallorca
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
|
Dortmund 2-0 Monchengladbach
|
TV 360
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 15
|
20/12
|
Estoril 1-0 Braga
|
VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 19
|
20/12
|
Charleroi 2-2 Racing Genk
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 17
|
20/12
|
Kocaelispor 2-1 Antalyaspor
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
20/12
|
Swansea 2-1 Wrexham
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn