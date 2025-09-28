Nhà ĐKVĐ Premier League tưởng chừng có được ít nhất 1 điểm khi Federico Chiesa ghi bàn gỡ hòa phút 87.

Tuy nhiên, từ cú đá cuối cùng của trận đấu, Nketiah ghi bàn quyết định giúp Palace đánh bại Liverpool 2-1 đầy kịch tính.

HLV Slot không vui với cách phòng ngự của Liverpool cuối trận - Ảnh: SunSport

Tiền đạo chủ nhà không bị ai kèm ở phía sau hàng thủ. Nketiah tung cú volley chân trái khiến Alisson không thể cản phá.

Tan trận, HLV Slot dường như đã nổi giận với hậu vệ cánh Jeremie Frimpong: "Chúng tôi chỉ có thể tự trách mình, với cách phòng ngự hời hợt cuối trận.

Một cầu thủ Liverpool quyết định chạy ra ngoài khu cấm địa vì anh ấy muốn phản công. Thế nhưng, điều đó chẳng tác dụng gì vì thời gian đã hết.

Vấn đề chỉ là phòng ngự. Có lẽ chúng tôi quá thiên về tấn công. Một cầu thủ rất muốn lao lên tấn công thời điểm đó, dẫn đến việc Nketiah ghi bàn quyết định và Liverpool thua trận."

Trước Crystal Palace đá phòng ngự phản công cực kỳ lợi hại, Liverpool có thể thủng lưới nhiều hơn một bàn trong 45 phút đầu nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Alisson.

Arne Slot tiếp tục bày tỏ: "Chỉ một đột xứng đáng giành chiến thắng và đó là Palace. Tôi muốn dành lời khen cho đoàn quân HLV Glasner.

Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thua họ. Điều đó chứng tỏ Liverpool thường gặp khó khăn như nào trước đối thủ như Palace. Họ xứng đáng dẫn trước 2, 3 bàn sau hiệp một."