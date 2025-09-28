Sự xuất hiện của Lionel Messi làm cả thành phố Toronto như dừng lại, giống như một năm trước khi người dân đổ ra đường ủng hộ ngôi sao Argentina.

Quanh sân BMO Field, tràn ngập những chiếc áo Argentina, Barcelona, PSG và Inter Miami – tất cả đều mang số 10 huyền thoại. Người hâm mộ sẵn sàng chi từ 250 đến 350 USD để được tận mắt thấy thần tượng của mình tại Canada.

Người hâm mộ Canada chào đón Messi. Ảnh: IMFC

Ngay từ khi bóng lăn, Inter Miami đã chiếm thế chủ động cả trên sân lẫn trên khán đài. Mỗi lần Messi chạm bóng, khán giả đều reo hò vang dội, gọi tên anh.

Dù một số CĐV Toronto FC cố gắng át đi tiếng ủng hộ dành cho đối thủ bằng khẩu hiệu “TFC, TFC”, nhưng chẳng mấy chốc, cả sân đã vang dậy tiếng “Messi, Messi”.

Phút 11, Sean Johnson có pha cản phá đầu tiên, từ cú sút trong vòng cấm của Baltasar Rodriguez.

Sức ép của Inter Miami tiếp tục gia tăng. Đến phút 29, thủ môn của Toronto lại xuất sắc từ chối bàn thắng cho Messi với cú sút kỹ thuật gần điểm phạt đền.

Phải đến phút 35, đội chủ nhà mới tạo ra cơ hội đầu tiên, khi Alonso Coello tung cú sút chéo góc sát vạch 16m50 buộc thủ môn Oscar Ustari phải bay người cứu thua.

Phút 44, Messi thêm một lần bị Sean Johnson từ chối, lần này bằng pha đổ người cực nhanh khi bóng bay về góc thấp. Thủ thành Toronto trổ tài cả bằng tay lẫn chân.

Sự xuất sắc của Messi là không đủ. Ảnh: IMFC

Khi tưởng chừng hiệp một khép lại không bàn thắng, phút giờ đầu tiên, Inter Miami mở tỷ số: Messi từ trung lộ mở bóng ra cánh trái, Jordi Alba thoát xuống căng ngang để Tadeo Allende bật cao đánh đầu cận thành.

Sau giờ nghỉ, Toronto FC bất ngờ gỡ hòa. Trong tình huống lộn xộn, hàng thủ Inter Miami như mơ ngủ, để Djorde Mihailovic thoải mái đệm bóng trên vạch 5m50.

Khán giả tại sân nổ tung, thậm chí nhiều người mặc áo Messi cũng reo hò cho bàn gỡ.

Tỉ số hòa khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn, nhưng Inter Miami vẫn vượt trội. Sean Johnson liên tục có phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội chủ nhà.

Chung cuộc, hai đội hòa 1-1. Inter Miami để rơi 2 điểm trước đối thủ nằm khu vực cuối bảng MLS khu vực Miền Đông.

Ghi bàn:

Toronto FC: Djorde Mihailovic 60’.

Inter Miami: Tadeo Allende 45’+1.