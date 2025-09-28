23h30 ngày 28/9, sân Montjuic:

Wojciech Szczesny – “lính cứu hỏa” của Barcelona – lại xuất hiện. Mùa trước, GĐTT Deco và người bạn Robert Lewandowski cùng thuyết phục anh rời bỏ kỳ nghỉ hưu sung túc ở Malaga để thay thế Ter Stegen.

Ban đầu Szczesny khá vất vả để tìm lại nhịp thi đấu, nhưng khi đã ổn định, anh nhanh chóng gạt bỏ Inaki Pena khỏi khung gỗ. Anh không làm ai thất vọng.

Szczesny trở lại khung thành Barca. Ảnh: FCB

“Trong nửa sau mùa giải qua, chúng tôi thắng gần như tất cả các trận và giành 3 danh hiệu cùng cậu ấy”, Hansi Flick nhấn mạnh khi Barca chuẩn bị cho trận Sociedad, vòng 7 La Liga 2025/26.

Kể từ khi đặt chân tới Barcelona, Szczesny luôn hiểu rõ vị trí của mình. Dẫu vậy, anh cũng không giấu được sự khó chịu khi Ter Stegen tìm cách vận động để lấy lại suất bắt chính vào cuối mùa trước.

Sự xuất hiện của Joan Garcia – thương vụ từ Espanyol – đã giúp giải tỏa phần nào vấn đề vai trò của Szczesny trong phòng thay đồ.

“Tôi là dự bị và sẽ tiếp tục như vậy, nhưng tôi không hề thất vọng; tôi biết nhiệm vụ của mình là chuẩn bị cho Joan Garcia. Cậu ấy là một thủ môn có tiềm năng phi thường, đã nằm trong nhóm những người hay nhất châu Âu”, Szczesny chia sẻ.

Từ khi Barca chi tiền phá hợp đồng để mang về Joan Garcia, Szczesny luôn ủng hộ đàn em.

“Thật không hay khi Joan không thể thi đấu. Tek (cách gọi thân mật với Szczesny) đã trở lại. Cậu ấy là một thủ môn xuất sắc, cũng là con người tuyệt vời”, Flick khen.

Joan Garcia vừa trải qua ca phẫu thuật hôm thứ Bảy, vài tiếng đồng hồ trước khi Real Madrid thua Atletico 2-5. Anh nghỉ 4-6 tuần.

Yamal có thể đá 30 phút cuối. Ảnh: MD

Đây là khoảng thời gian để Szczesny tiếp tục mang lại sự chắc chắn cho hàng thủ Barcelona – như anh từng làm mùa trước, khi chỉ để lọt lưới 36 bàn sau 30 trận.

Thật trùng hợp, đây là cơ hội để Barca lên đầu bảng. Chiến thắng Sociedad – trận đấu đánh dấu việc “Blaugrana” quay lại Montjuic, khi Camp Nou chưa được cấp phép – sẽ giúp nhà ĐKVĐ La Liga qua mặt Real Madrid.

Nếu không có gì bất ngờ, cùng với “lính cứu hỏa” Szczesny, Lamine Yamal cũng trở lại. Flick dự kiến cho ngôi sao 18 tuổi tham dự 30 phút cuối trận, nhằm tìm lại cảm giác cho trận PSG giữa tuần sau.

Giành lấy ngôi đầu La Liga và đại chiến PSG ở Champions League, Barca đang đứng trước tuần lễ quan trọng cho những tham vọng mùa 2025/26.

Lực lượng:

Barca: Joan Garcia, Raphinha, Fermin Lopez, Gavi, Balde chấn thương. Lamine Yamal trở lại.

Sociedad: Yangel Herrera, Oskarsson, Aritz Elustondo chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Barca (4-2-3-1): Szczesny; Eric Garcia, Araujo, Christensen, Martin; De Jong, Bernal; Roony, Olmo, Rashford; Lewandowski.

Sociedad (4-5-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Barrenetxea; Oyarzabal.

Tỷ lệ trận đấu: Barca chấp 1 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 3 1/2

Dự đoán: Barca thắng 3-1.