Năng lượng Alvarez

Julian Alvarez tỏa nguồn năng lượng tích cực. Mùa hè 2024, khi đã có mọi danh hiệu, anh thực hiện cú đánh cược lớn nhất đời mình: rời Man City với Pep Guardiola sang Atletico, khi được HLV đồng hương Diego Simeone thuyết phục.

Một năm sau, cuộc sống mỉm cười với anh: 5 bàn thắng chỉ trong 3 ngày cho Atletico – hat-trick trước Rayo Vallecano hôm thứ Tư, cú đúp vào lưới Real Madrid trong trận derby khác, cùng niềm vui riêng sắp lên chức bố (bạn gái Emilia Ferrero sẽ sinh con cho anh đầu năm tới).

Julian Alvarez có trận derby xuất sắc. Ảnh: Diario AS

Hai bàn thắng vào lưới Real Madrid nói lên tất cả về hiện tại của Alvarez. Cả 2 đều là bóng chết. Bàn đầu tiên, trên chấm phạt đền.

Dù ký ức về những cú penalty hỏng còn mới, “La Arana” (Nhện; biệt danh của anh) không nao núng. Anh sút chân phải, đánh bại Thibaut Courtois.

Không còn dấu vết cú sút hỏng tuần trước gặp Mallorca ở vòng 5, hay pha ngã trượt trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2024/25 với chính Real Madrid từng khiến FIFA phải đổi luật. Alvarez như thể vượt lên trên mọi nghịch cảnh.

“Mỗi quả phạt đền là một khoảnh khắc mới, một trận đấu mới, một cơ hội mới. Tôi quyết tâm sút về hướng đó, mạnh mẽ. Rất quan trọng vì đó là bàn mang tính bước ngoặt. Vì thế cả đội ăn mừng đầy cảm xúc”, Alvarez nói sau trận derby Madrid.

Giờ đây, anh đã có 5 bàn trong 8 lần đối đầu Real Madrid. Atletico không ghi 5 bàn vào lưới “Los Blancos” trong một trận chính thức đã 75 năm, kể từ 1950.

Bàn thắng thứ hai trong derby Madrid là cú sút phạt trực tiếp. Một đường cong hoàn hảo khiến Simeone phải liên tưởng đến Milinko Pantic – chân sút phạt hay nhất của Atletico trong 30 năm qua, người từng là đồng đội của chính “El Cholo” tại Vicente Calderon cũ.

Đó chính là khí chất của Julian: tạo ra điều không tưởng ở bất cứ tình huống nào.

Cú sút phạt trực tiếp thành bàn của Alvarez. Ảnh: Diario AS

Alvarez khiêm nhường

Bản lĩnh chiến thắng của anh mạnh đến mức tờ El Pais gọi đội bóng là “Julián Álvarez Club de Fútbol” (CLB bóng đá Julian Alvarez) để minh họa tầm quan trọng của anh. Kiểu như “một đội, một người”. Hay nói cách khác: Julian + 10.

Trong lòng sân Metropolitano, Simeone tiếp tục ngọt ngào với ngôi sao số 1. Chỉ trong vài ngày, ông đã 3 lần nhấn mạnh chuyện “giữ gìn” cậu học trò càng lâu càng tốt.

Cậu học trò của Simeone ngay cả tên họ cũng đặc biệt. “Trong giấy tờ gia đình tôi luôn là Alvarez không dấu, và trên áo đấu cũng vậy. Khi thấy viết có dấu, tôi thấy lạ, không phải là mình. Tôi thích Alvarez không dấu hơn”, anh từng kể với AS (trong tiếng Tây Ban Nha, tất cả đều viết anh là Julián Álvarez).

“Cậu ấy thật phi thường”, Simeone khen ngợi. “Điều tôi trân trọng nhất ở Julian, ngoài những gì ai cũng thấy, là sự khiêm nhường. Khiêm nhường để chạy, để làm việc. Khiêm nhường dù đã là nhà vô địch thế giới. Ở Atletico mà vẫn chạy hết mình, bất kể đối thủ là ai”.

“El Cholo” nhìn xa: “Tôi nhắc lại: đây là cầu thủ mà CLB, ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ phải giữ lại, để ở đây thật nhiều năm và trở thành nhân vật quan trọng trong lịch sử CLB”.

Simeone chính là người góp phần quyết định mang Alvarez đến Madrid. Ngoài ra, sau Olympic Paris 2024, Antoine Griezmann cũng gửi tin nhắn cho anh: “Đến đi, đến với chúng tôi, ở đây cậu sẽ được đối xử tốt, sẽ thấy vui, sẽ yêu khán giả này”.

Alvarez là thủ lĩnh Atletico. Ảnh: Diario AS

Julian Alvarez, tất nhiên, đã yêu CLB. “Tôi thấy mình được trân trọng, rất vui vẻ ở đây, họ cho tôi không gian và công việc để giúp đội bóng”.

“Chỉ nên nghĩ tới mục tiêu ngắn hạn thôi, đừng nhìn quá xa”, anh nói về trận thắng Real Madrid, khi được hỏi về khả năng vô địch.

“Một ngày rất đặc biệt. Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận derby, cũng vì cần 3 điểm để rút ngắn cách biệt với ngôi đầu. Chúng tôi ra về trong hạnh phúc”.

Chỉ trong một tuần, hình ảnh của Julian đã xoay chuyển. Hôm 21/9, Alvarez đăng bức ảnh kèm câu “Sao lúc nào cũng là tôi!”, khi bị thay ra trong trận Mallorca, thì nay các ống kính chỉ tập trung vào nụ cười rạng rỡ và những màn ăn mừng của anh.

Simeone cũng thay đổi: thay vì rút anh ra sớm, lần này ông chỉ làm điều đó trong thời gian bù giờ.

Khán giả đỏ - trắng tiễn anh rời sân bằng tràng pháo tay không ngớt. Trận derby lịch sử của Atletico vừa được viết bởi “Siêu nhện” Alavrez.