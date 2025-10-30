Thất bại 0-3 cay đắng trước Crystal Palace ngay tại Anfield ở League Cup 2025/26 không chỉ đơn thuần là một trận thua khiến Liverpool bị loại khỏi đấu trường cúp phụ.

Đó còn là lời cảnh báo đanh thép về cuộc khủng hoảng đang ngày càng sâu sắc, khiến chiếc ghế của HLV Arne Slot lung lay dữ dội.

Liverpool có trận đấu thảm họa trên sân nhà. Ảnh: PA

Những con số thống kê lạnh lùng đã vẽ nên bức tranh ảm đạm. Kể từ ngày 27/9, Liverpool đã thua 6 trận trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác ở 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu.

Đây là một thực tế đáng lo ngại, khi Liverpool từ nhà vô địch hiện nay giống như một đội “hạt tiêu” mà ai cũng có thể bắt nạt.

Nghiêm trọng hơn, việc để thua 3 bàn không gỡ tại Anfield trong một trận đấu cúp quốc nội là điều bất thường, khiến CĐV The Kop khó chấp nhận.

Cụ thể, đây là lần đầu tiên Liverpool để thua với cách biệt 3 bàn và không ghi nổi bàn nào trong một trận đấu cúp trên sân nhà kể từ tháng 2/1934.

Rõ ràng, đây không còn là sự cố nhất thời mà là một xu hướng đáng báo động. Họ chỉ có 1 cú sút trúng đích, trong khi Crystal Palace là 9.

Slot tung ra sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị, một nước đi được cho là mạo hiểm nhằm giữ sức cho các trụ cột trước lịch thi đấu dày đặc – gặp Aston Villa, Real Madrid và Man City.

“Tôi chưa thay đổi suy nghĩ của mình sau trận đấu”, Slot tự bảo vệ. Ông đưa ra lập luận rằng ngay cả khi có các cầu thủ đá chính, đội bóng cũng đã “vật lộn để tìm kiếm kết quả trước Crystal Palace” ở trận đấu trước đó.

Sau chuỗi thống kê kinh hoàng, Slot có nguy cơ mất việc. Ảnh: PA

Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Liverpool trước Crystal Palace trong mùa giải, tính cả luân lưu. Trước đó, thầy trò Slot thua ở Siêu cúp Anh (2-2; luân lưu 2-3) và Ngoại hạng Anh (1-2).

Ismaila Sar ghi đến 4 bàn trong 3 số 7 bàn của Crystal Palace. Trên mạng xã hội, nhiều người đùa rằng tuyển thủ Senegal sẽ giành Quả bóng vàng nếu cả mùa giải trận nào cũng được gặp Liverpool.

“Tôi đã xem đội hình xuất phát của Man City, không có cầu thủ đá chính nào từ cuối tuần, nhưng vẫn như đội hình tốt nhất của họ”, Slot ngầm so sánh.

“Sau khi tôi thực hiện hai sự thay đổi, chúng tôi có 6 cầu thủ tuổi teen trên sân”. Lời nói này phản ánh vấn đề quản lý của Slot và Liverpool: họ có mùa hè chi kỷ lục vào chuyển nhượng.

“Mọi trận đấu tại Liverpool đều là phải thắng”, Slot bình thản trước khả năng bị sa thải. “Nếu bạn đang trong chuỗi kết quả như thế này... áp lực là có thật”.