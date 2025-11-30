U17 Myanmar đã tạo nên dấu mốc đặc biệt của bóng đá Đông Nam Á khi trở thành đội đầu tiên chính thức vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026.

Trong bối cảnh các nền bóng đá khu vực đang gặp nhiều khó khăn khi đối đầu những đối thủ mạnh từ Tây Á và Nam Á, thành tích của Myanmar càng trở nên nổi bật.

U17 Myanmar xuất sắc cầm hòa U17 Syria ở trận đấu quyết định - Ảnh: Asean Football

Đội bóng trẻ gây ấn tượng mạnh mẽ với màn trình diễn thăng hoa ngay từ ba lượt trận đầu tiên. Họ lần lượt đánh bại U17 Afghanistan 3-1, vùi dập U17 Nepal 4-0 và vượt qua U17 Oman 2-0 để giành trọn vẹn 9 điểm, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Ở lượt cuối, chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp, U17 Myanmar tiếp tục chơi kiên cường và cầm hòa U17 Syria 2-2, đối thủ được đánh giá hàng đầu Tây Á.

Kết thúc vòng loại, Myanmar đứng đầu bảng G với 10 điểm, ghi 11 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. Quan trọng hơn, họ lần đầu tiên sau 19 năm trở lại VCK U17 châu Á, kể từ lần tham dự gần nhất vào năm 2006.

U17 Myanmar lần đầu tiên sau 19 năm giành vé dự VCK U17 châu Á - Ảnh: Asean Football

Thành tích này càng ý nghĩa khi U17 Myanmar là đội Đông Nam Á đầu tiên giành vé thông qua thi đấu, trong khi những đội mạnh như Thái Lan hay Malaysia vẫn đối mặt nguy cơ bị loại. U17 Việt Nam hoàn toàn có thể nối bước Myanmar nếu không thua Malaysia ở lượt trận cuối.