Hihglights U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia:

Xem Bảng C Vòng loại U17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

Dù chỉ cần một kết quả hòa là có vé đi tiếp, tuy nhiên U17 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Từ pha phối hợp đá phạt nhanh, Mạnh Cường băng vào đệm bóng cận thành dễ dàng trong tình huống không bị kèm.

Những phút tiếp theo, thầy trò HLV Roland hoàn toàn lấn lướt, liên tục tạo ra cơ hội, trong đó Sỹ Bách dứt điểm kỹ thuật ở phút 16 nhưng bóng tìm đến cột dọc.

U17 Việt Nam đạt thành tích đáng nể tại vòng loại U17 châu Á 2026 - Ảnh: SN

Thế trận áp đảo được cụ thể hóa ở phút 43. Văn Dương đi bóng lắt léo bên cánh rồi chuyền dọn cỗ để Anh Hào nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 50, hàng thủ Malaysia xử lý lỗi, tạo điều kiện để Văn Dương dứt điểm bồi ghi bàn thứ ba.

Điểm nhấn cuối cùng đến ở phút 77, khi Sỹ Bách solo đẹp mắt rồi sút chéo góc ấn định thắng lợi 4-0. Với kết quả này, U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 châu Á 2026 đầy thuyết phục với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi được 30 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

Ghi bàn:

U17 Việt Nam: Mạnh Cường (4'), Anh Hào (44'), Văn Dương (50'), Sỹ Bách (77')

Đội hình ra sân:

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách

U17 Malaysia: Aiman Khaufly, Arrayan Hakeem, Amirul Haziq, Tengku Darwis, Nurikhwan Hazeem, Syazani Yussairi, Iman Ifran, Adam Muqri, Afran Haziq, Nabil Ikhwan, Iman Danish

Xếp hạng bảng C chung cuộc