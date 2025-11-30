Hihglights U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia:
Dù chỉ cần một kết quả hòa là có vé đi tiếp, tuy nhiên U17 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Từ pha phối hợp đá phạt nhanh, Mạnh Cường băng vào đệm bóng cận thành dễ dàng trong tình huống không bị kèm.
Những phút tiếp theo, thầy trò HLV Roland hoàn toàn lấn lướt, liên tục tạo ra cơ hội, trong đó Sỹ Bách dứt điểm kỹ thuật ở phút 16 nhưng bóng tìm đến cột dọc.
Thế trận áp đảo được cụ thể hóa ở phút 43. Văn Dương đi bóng lắt léo bên cánh rồi chuyền dọn cỗ để Anh Hào nâng tỷ số lên 2-0 trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì sức ép. Phút 50, hàng thủ Malaysia xử lý lỗi, tạo điều kiện để Văn Dương dứt điểm bồi ghi bàn thứ ba.
Điểm nhấn cuối cùng đến ở phút 77, khi Sỹ Bách solo đẹp mắt rồi sút chéo góc ấn định thắng lợi 4-0. Với kết quả này, U17 Việt Nam giành vé dự VCK U17 châu Á 2026 đầy thuyết phục với thành tích 5 trận toàn thắng, ghi được 30 bàn và không để lọt lưới bàn nào.
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Mạnh Cường (4'), Anh Hào (44'), Văn Dương (50'), Sỹ Bách (77')
Đội hình ra sân:
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách
U17 Malaysia: Aiman Khaufly, Arrayan Hakeem, Amirul Haziq, Tengku Darwis, Nurikhwan Hazeem, Syazani Yussairi, Iman Ifran, Adam Muqri, Afran Haziq, Nabil Ikhwan, Iman Danish
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ấn tượng 4-0 dành cho U17 Việt Nam trước U17 Malaysia. Thầy trò HLV Cristiano Roland đoạt vé dự VCK U17 châu Á tại Saudi Arabia vào năm sau với thành tích đầy tự hào - 5 trận toàn thắng, 15 điểm tuyệt đối, ghi được 30 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
84'
Bị dẫn trước 4 bàn, hi vọng để U17 Malaysia là không còn trong quãng thời gian ít ỏi còn lại. Tấm vé đã nằm chắc trong tay U17 Việt Nam.
77'
Sỹ Bách đem về bàn thắng thứ 4 cho U17 Việt Nam
Sỹ Bách đột phá dũng mãnh, anh làm khổ hậu vệ U17 Malaysia rồi kết thúc đưa bóng găm đúng góc thấp khung thành đối phương.
74'
"Nhạc trưởng" Nguyễn Lực đi bóng ky thuật rồi thực hiện cú dứt điểm bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng không trúng đích.
70'
Không chỉ mạnh trong tấn công, U17 Việt Nam cũng cho thấy khả năng phòng ngự kín kẽ. Tính đến thời điểm cuối hiệp hai trận đấu thứ 5 tại bảng C vòng loại U17 châu Á 2026, đội bóng áo đỏ vẫn chưa để thủng lưới.
62'
Đội bóng áo đỏ vẫn đang kiểm soát tốt thế trận, không cho đối thủ nhiều không gian để chơi bóng.
52'
U17 Malaysia có cơ hội để ghi bàn thắng danh dự nhưng Nabil Ikhwan dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.
49'
Văn Dương nâng tỷ số lên 3-0
Sau hai cú dứt điểm liên tiếp bị chặn lại, Văn Dương thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt đưa bóng găm góc cao khiến thủ môn Aiman Khaufly không thể cản phá.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U17 Việt Nam.
44'
Anh Hào nhân đôi cách biệt cho U17 Việt Nam
Vẫn từ một pha tấn công bên cánh trái của U17 Việt Nam, Văn Dương khoan phá xuống đáy biên rồi tạt bóng ra để Anh Hào chạm bóng vừa đủ làm tung lưới U17 Malaysia lần thứ hai.
40'
U17 Malaysia vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Hòa Xuân.
33'
Văn Dương thực hiện động tác quay người khéo léo như những cựu danh thủ Ronaldinho thường làm trước khi tạt bóng ra để Minh Thủy dứt điểm một chạm đưa bóng đi chệch cột dọc.
26'
Những phút vừa qua, các học trò của HLV Cristiano Roland chủ động giảm nhịp độ trận đấu, U17 Malaysia không dễ dàng gì có thể gây sức ép lên khung thành của Hòa Xuân.
17'
Văn Dương dứt điểm buộc thủ môn U17 Malaysia cản phá, Sỹ Bắc lao vào đá bồi ở góc hẹp đưa bóng đập cột dọc đối phương bật ra.
15'
Có bàn vượt lên dẫn trước, U17 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt U17 Malaysia. Điều đó cho thấy đoàn quân của HLV Roland quyết tâm giành chiến thắng cách biệt để đảm bảo tấm vé dự VCK U17 châu Á 2026.
8'
Thủ môn Xuân Hòa có pha cản phá chính xác trước cú dứt điểm của cầu thủ U17 Malaysia trong vòng cấm.
4'
Mạnh Cường mở tỷ số cho U17 Việt Nam
Từ tình huống cố định của U17 Việt Nam, bóng được treo vào vòng cấm để một cầu thủ áo đỏ dứt điểm buộc thủ môn Aiman Khaufly cản phá. Cú giật gót sau đó trao cơ hội mười mươi để trung vệ Mạnh Cường dễ dàng sút tung lưới U17 Malaysia trước khung thành rộng mở.
2'
U17 Malaysia trong thế buộc phải thắng sớm gây sức ép lên phần sân của U17 Việt Nam. Nabil Ikhwan vừa có cú sút đưa bóng đi hơi cao so với khung thành Xuân Hòa.
19h00
Trọng tài chính người Philippines - Clifford Daypuyat tổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
18h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U17 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ, trong khi U17 Malaysia mặc trang phục màu vàng.
Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Malaysia
Nhận định trước trận
U17 Việt Nam bước vào trận “chung kết bảng” với U17 Malaysia cùng lợi thế lớn khi đang dẫn đầu bảng C và chỉ cần một kết quả hòa để giành quyền đi tiếp.
Bên cạnh ưu thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả, thầy trò HLV Cristiano Roland còn gây ấn tượng với hành trình bất bại và thành tích giữ sạch lưới sau 4 lượt trận. Tuy vậy, những con số ấy chưa phản ánh hết thực lực bởi các đối thủ trước đó không quá mạnh trong khâu tấn công.
U17 Malaysia mới thực sự là thử thách đúng nghĩa với lối chơi tấn công đa dạng và khả năng triển khai bóng tốc độ. Iman Danish – chân sút đã ghi 7 bàn sau 4 trận - là mối đe dọa lớn nhất cho hàng thủ đội chủ nhà. Bên cạnh đó, Alif Ashraf cũng là mũi công tạo đột biến cao.
Vì vậy, hệ thống phòng ngự U17 Việt Nam cần giữ sự tập trung tối đa, tránh chủ quan nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.
Thông tin lực lượng
Hai đội đầy đủ lực lượng