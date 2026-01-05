MU quyết định kết thúc hợp đồng trước thời hạn với thuyền trưởng Ruben Amorim trong ngày đầu tuần – thứ Hai (5/1), sau cuộc họp giữa Sir Jim Ratcliffe, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox cùng cộng sự.

Ruben Amorim là HLV thứ 6 mất việc ở MU (không bao gồm 4 HLV tạm quyền) thời hậu Sir Alex. Ảnh: 433

Từ bên ngoài, người ta có thể suy đoán, Ruben Amorim ‘bay’ ghế ở MU, vì kết quả thi đấu kém, phát ngôn gây sốc của ông trên truyền thông, sự cứng nhắc trong chiến thuật…

Tuy nhiên, nhà báo Ben Jacobs và Laurie Whitwell, người chuyên theo dõi tình hình MU của tờ Athletic, cùng nêu ra lý do chính xác khiến Amorim mất việc ở Old Trafford: mối quan hệ đổ vỡ giữa nhà cầm quân người Bồ và giám đốc bóng đá, Jason Wilcox, trong đó có cuộc cãi vã gay gắt vào cuối tuần trước.

Có thông tin, lãnh đạo MU cảm thấy bị “đâm sau lưng”, trước những phát ngôn của Amorim, trong lúc họ vẫn luôn ủng hộ ông.

MU không gây sức ép – đưa ra tối hậu thư cho Ruben Amorim. Họ vẫn có niềm tin, đội có thể đạt được mục tiêu mùa này, trở lại sân chơi Champions League.

Nhưng bất đồng ngày càng lớn giữa Amorim và giám đốc Wilcox khiến lãnh đạo ‘Quỷ đỏ’ đi đến quyết định – phải thay tướng.

Ruben Amorim mất việc vì cố chấp và dám 'cãi lệnh' sếp bự. Ảnh: Teamtalk

Tại MU, Amorim cố chấp với sơ đồ 3-4-2-1 và giám đốc bóng đá Wilcox nhiều lần thảo luận với vị thuyền trưởng về việc nên thay đổi chiến thuật và lựa chọn đội hình.

Amorim đã chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ trong một số thời điểm ở các trận đấu của tháng 12 năm ngoái, nhưng đã quay lại sơ đồ yêu thích ở 2 trận hòa trước Wolves và Leeds vào đầu 2026.

Trong những phát ngôn gây tranh cãi sau trận MU 1-1 Leeds, Amorim ám chỉ bị hạn chế quyền ở Old Trafford, chỉ đơn thuần làm HLV trưởng, trong khi ông đến với vai trò một nhà quản lý.

Nguồn tin nội bộ của MU khẳng định, không phải lãnh đạo quyết mà chính Amorim đã đồng ý chiêu mộ 3 tiền đạo, thay vì 1 tiền vệ vào mùa hè vừa qua.

Athletic cũng nhấn mạnh, quan điểm của lãnh đạo MU khi bổ nhiệm người ngồi ‘ghế nóng’: “Bất cứ ai thay thế Ruben Amorim dẫn dắt MU, vẫn sẽ là HLV trưởng chứ không phải là người quản lý.

Không HLV nào được phép ngồi trên ban lãnh đạo MU, hoặc có quyền phủ quyết việc chiêu mô cầu thủ như Erik ten Hag, bởi mô hình của MU là mô hình hợp tác”.