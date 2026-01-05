Không có nụ cười những ngày đầu năm mới 2026 cho Man City của Pep Guardiola, với 2 trận hòa liên tiếp, trước Sunderland (0-0) và rạng sáng nay (5/1), bị Chelsea chia điểm ở phút cuối bù giờ (hòa 1-1).

Pep Guardiola khổ sở Man City đánh rơi 2 điểm vào phút chót, tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch với Arsenal. Ảnh: X Ben Jacobs

Với việc đánh rơi 4 điểm tai hại, Man City (42 điểm) đã ‘tặng quà’ cho Arsenal (48 điểm), giúp họ tạo cách biệt điểm số lên tới 6 điểm sau vòng 20 Ngoại hạng Anh.

Trên sân nhà Etihad, bàn thắng đẹp mắt của Tijjani Reijnders đưa Man City vượt lên ở phút 42. Nhưng Chelsea càng chơi càng hay trong hiệp 2 và từng bước khai thác điểm yếu ngày càng lớn nơi hàng thủ chủ nhà.

Sự kiên trì của đội khách đã được đền đáp ở những phút cuối bù giờ, khi Enzo Fernandez tận dụng sức ép liên tục để có bàn gỡ hòa xứng đáng, khiến Man City tiếc nuối cũng đã muộn.

Không chỉ để Chelsea trừng phạt vào cuối trận, Man City còn thiệt đơn thiệt kép với đòn giáng kép chấn thương nơi hàng phòng ngự: Gvardiol rời sân ở phút 51 và đến phút 81, thêm Ruben Dias cũng không thể tiếp tục thi đấu.

Không chỉ hòa tai hại Chelsea, Man City còn nhận đòn giáng kép chấn thương nơi hàng thủ: Gvardiol và Ruben Dias. Ảnh: The Touchline

Pep Guardiola cập nhật tình hình cũng như chia sẻ về nỗi lo nơi hàng thủ Man City: “Tình hình có vẻ không khả quan, với cả Gvardiol và Ruben Dias. Ngày mai, chúng tôi sẽ kiểm tra để biết cụ thể tình hình.

Hàng thủ Man City tổn thất không ít. John Stones vắng mặt trong nhiều tháng. Giờ Gvardiol và Ruben Dias cũng vắng. Chúng ta cũng biết, Nathan Ake không thể thi đấu thường xuyên…”.

Trước cảnh khó, thuyền trưởng Man xanh lên dây cót tinh thần cho bản thân và toàn đội: “Sau những gì xảy ra ở mùa giải trước, nếu chúng tôi giữ vững tinh thần, đội sẽ tìm ra giải pháp. Tinh thần luôn hiện hữu. Tinh thần ấy đang có và sẽ luôn tồn tại”.

Pep Guardiola nói về trận hòa trước Chelsea: “Man City đã chơi khá tốt trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea đã có những cơ hội.

Chúng tôi để mất bóng 2 lần ngay lúc bắt đầu lại. Man City chơi tốt mọi khía cạnh, ngoại trừ việc không ghi thêm được bàn thắng”.