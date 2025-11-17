Sau một ngày nghỉ ngơi và tập hồi phục tại khách sạn, chiều 17/11, U22 Việt Nam trở lại sân tập tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu cuối gặp U22 Hàn Quốc tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025.

Buổi tập diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc. Ban huấn luyện ưu tiên điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp, giúp các cầu thủ bảo đảm nền tảng thể lực cũng như duy trì sự tập trung trước lượt trận cuối.

U22 Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp U22 Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Theo đánh giá của HLV Đinh Hồng Vinh, ở trận thua U22 Uzbekistan 0-1, U22 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu một chút chính xác ở các pha xử lý cuối cùng. Đây là bài học quý giá, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn.

Về trận gặp U22 Hàn Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh cho biết đối thủ sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại. Mục tiêu chính của U22 Việt Nam vẫn là kiểm tra lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Một điểm tựa tinh thần quan trọng cho U22 Việt Nam là kết quả đối đầu gần nhất với U22 Hàn Quốc. Hồi tháng 3/2025, U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa U22 Hàn Quốc 1-1.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc diễn ra vào 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 18/11, còn trận U22 Uzbekistan vs U22 Trung Quốc lăn bóng vào lúc 16h35.