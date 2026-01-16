U23 UAE không đáng lo

Vào đến tứ kết U23 châu Á, tất cả mọi đối thủ đều tiềm ẩn những thách thức như nhau, nhưng đặt lên bàn cân một cách sòng phẳng sau vòng bảng, U23 UAE không mang đến cảm giác quá đặc biệt.

Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik giành vé nhờ vào lối chơi thiên về thể lực, tốc độ và những pha xử lý cá nhân, nhưng thiếu sự mạch lạc trong tổ chức và chưa cho thấy bản sắc chiến thuật rõ ràng. Trước những đối thủ biết kiểm soát thế trận, U23 UAE thường gặp khó trong việc áp đặt lối chơi và dễ bị kéo vào nhịp độ của đối phương.

Với những gì đã thể hiện, U23 Việt Nam đang được đánh giá cao hơn so với U23 UAE

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam lại đang cho thấy sự toàn diện hiếm thấy. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik không chỉ giành trọn 9 điểm ở vòng bảng, mà còn làm điều đó bằng nhiều cách khác nhau. Khi cần chủ động, U23 Việt Nam sẵn sàng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công có chiều sâu. Khi cần thực dụng, đội bóng vẫn biết cách phòng ngự chặt chẽ, giữ cự ly đội hình và tung ra đòn quyết định đúng thời điểm.

Một điểm cộng rất lớn khác là nền tảng thể lực. Sau ba trận đấu căng thẳng, U23 Việt Nam không hề cho thấy dấu hiệu hụt hơi. Ngược lại, khả năng duy trì cường độ pressing, tranh chấp và bọc lót vẫn được giữ ổn định đến những phút cuối. Đây là yếu tố then chốt khi bước vào vòng knock-out, nơi thể lực và sự tập trung thường quyết định cục diện hơn cả kỹ thuật.

Chỉ lo U23 Việt Nam… áp lực

Nếu phải chỉ ra một nỗi lo, thì đó không nằm ở đối thủ, mà nằm ở chính U23 Việt Nam. Sau những chiến thắng ấn tượng, áp lực “phải tiến xa” thêm nữa, “phải chứng minh không chỉ là hiện tượng” rất dễ bủa vây các học trò của HLV Kim Sang Sik. Áp lực ấy đôi khi vô hình, nhưng đủ sức khiến một đội bóng đánh mất sự tự nhiên, thậm chí tự làm khó chính mình.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ chiến thắng nếu gạt bỏ đi những áp lực không cần thiết

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam không ít lần bước vào các trận knock-out với tâm thế nặng nề, chơi dưới sức vì quá khát khao chiến thắng. Khi cầu thủ không còn là chính mình khiến đôi chân không thể thanh thoát, những pha xử lý trở nên vội vàng, những quyết định thiếu chính xác bắt đầu xảy đến. Đó là điều U23 Việt Nam cần tránh bằng mọi giá.

Tuy nhiên, cũng cần nói rằng lứa cầu thủ hiện tại cho thấy sự khác biệt lớn về bản lĩnh, chơi bóng với sự tự tin, bình tĩnh và hiểu rất rõ mình mạnh ở đâu, yếu ở điểm nào. Cách đội bóng vượt qua áp lực trước Saudi Arabia hay những thời điểm bị dồn ép ở vòng bảng cho thấy sự trưởng thành đáng kể về mặt tâm lý.

Vì thế, thay vì tự tạo thêm gánh nặng, có lẽ U23 Việt Nam nên bước vào trận gặp U23 UAE với tinh thần đơn giản nhất: chơi đúng những gì đã làm tốt. Khi giữ được sự tỉnh táo, kỷ luật và niềm tin vào tập thể, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có quyền mơ về một tấm vé vào bán kết U23 châu Á.

