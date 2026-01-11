U23 Việt Nam cũ…

Nhìn vào cách U23 Việt Nam ghi bàn, người hâm mộ dễ nhận ra những kịch bản quen thuộc trong thời gian qua. Bốn bàn thắng sau hai trận đều có điểm chung: xuất phát từ các tình huống cố định.

Bàn thắng của Hiểu Minh là pha đệm bóng cận thành sau quả phạt góc được tổ chức bài bản. Cả hai quả phạt đền được hưởng dẫn tới các pha lập công của Đình Bắc, Văn Khang cũng bắt nguồn từ những tình huống bóng chết tương tự.

U23 Việt Nam đang bay rất cao

Bàn thắng còn lại cũng mang dấu ấn quen thuộc khi bóng từ phạt góc tìm đến Lý Đức, trước khi được đưa vào trong và dẫn đến tình huống phản lưới nhà của đối phương.

Đó là những pha lập công không xa lạ của U23 Việt Nam khi đã thấy từ giải U23 Đông Nam Á, SEA Games cho đến vòng loại U23 châu Á. Cho nên có thể nói, 4 bàn thắng trên thực chất là những miếng đánh cũ đầy bản sắc mà ông Kim Sang Sik xây dựng cho đội nhà.

... mà lại mới

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất không nằm ở cách U23 Việt Nam ghi bàn, mà ở cách triển khai tấn công để tạo ra sức ép. Thay vì phụ thuộc nhiều vào các pha đẩy bóng ra biên cho Phi Hoàng hay Minh Phúc bứt tốc rồi căng ngang, đội bóng của chiến lược gia người Hàn Quốc đang ưu tiên nhiều hơn cho các pha phối hợp nhóm ở trung lộ, sử dụng bóng ngắn và trung bình với nhịp độ cao.

Nhờ vào những điều chỉnh sáng suốt, hợp lý của HLV Kim Sang Sik

Những nhóm tấn công được hình thành thường xuyên hơn, các tiền vệ tham gia sâu vào khâu tổ chức, giúp U23 Việt Nam giữ bóng tốt và kiểm soát thế trận ngay cả khi đối thủ sở hữu thể hình và thể lực vượt trội. Đây là sự điều chỉnh quan trọng, bởi ở đấu trường châu lục, nếu chơi theo cách cũ sẽ rất khó tiếp cận cầu môn hoặc tạo ra sự nguy hiểm.

Sự thay đổi này cho thấy khả năng biến hóa của HLV Kim Sang Sik. Ông không phủ nhận những gì đã làm nên bản sắc cũ, nhưng chủ động bổ sung cách tiếp cận mới để thích nghi với tầm vóc giải đấu.

Quan trọng hơn, bản lĩnh thi đấu của U23 Việt Nam sau gần 20 trận đấu suốt năm qua đã giúp các cầu thủ trưởng thành một cách nhanh chóng để giữ được sự tỉnh táo và tự tin trong những thời điểm then chốt.

Chính những điều chỉnh “nhỏ mà trúng” trong cách triển khai tấn công, kết hợp với sự trưởng thành về tâm lý thi đấu, đang tạo nền tảng giúp U23 Việt Nam bay cao tại giải U23 châu Á.

Con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng rõ ràng, đội bóng của HLV Kim Sang Sik không chỉ sống bằng ký ức cũ, mà đang học cách tiến lên bằng một diện mạo mới mẻ và thực tế hơn.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn