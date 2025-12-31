Tối 30/12, U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Syria. HLV Kim Sang Sik tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ đều được ra sân cọ xát, ngoại trừ thủ môn Nguyễn Tân (chấn thương vai) và tiền đạo Thanh Nhàn (rách bắp) phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Nếu Nguyễn Tân giữ vai trò thủ môn số 3 ở U23 Việt Nam, Thanh Nhàn lại là một quân bài chiến lược của HLV Kim Sang Sik. Do vậy, khi VCK U23 châu Á 2026 đã cận kề, việc chân sút đang khoác PVF CAND dính chấn thương khá phức tạp, cần nhiều thời gian điều trị làm HLV Kim Sang Sik đứng ngồi không yên.

Hiện ông Kim Sang Sik chưa đưa ra quyết định với Thanh Nhàn, nhưng không loại trừ khả năng, tiền đạo này lỡ hẹn với cuộc chinh phục VCK U23 châu Á tại Saudi Arabia của U23 Việt Nam.

Thanh Nhàn dính chấn thương khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng. Ảnh: VFF

Trước đó, Thanh Nhàn cũng từng lỡ hẹn với giải U23 Đông Nam Á 2025 vì chấn thương. Sau khi trở lại, tiền đạo PVF-CAND toả sáng với bàn thắng duy nhất trước U23 Yemen (vòng loại U23 châu Á 2026), ghi bàn trong trận thắng 2-0 ở bán kết SEA Games 33 (gặp Philippines) và bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở chung kết.

Bỏ ngỏ cơ hội đối với Thanh Nhàn, nhưng HLV Kim Sang Sik đã hành động gấp ở vị trí thủ môn. U23 Việt Nam nói lời chia tay với thủ môn Nguyễn Tân, đồng thời bổ sung gấp thủ môn sinh năm 2006 Phạm Đình Hải (Hà Nội FC). Thủ thành mới 19 tuổi, cao 1m85 này sẽ bay từ Việt Nam sang Saudi Arabia hội quân cùng U23 Việt Nam, sau khi đội bóng áo đỏ kết thúc chuyến tập huấn tại Qatar.

Tại vòng bảng giải U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.