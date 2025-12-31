Ông Kim Sang Sik mát tay

Tại SEA Games 33 cũng như các giải đấu trong năm qua, HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng khi mạnh dạn xoay tua lực lượng. Ngoại trừ các thủ môn, gần như toàn bộ cầu thủ trong danh sách đăng ký đều được trao cơ hội ra sân.

Hiệu quả của việc thay người là khá rõ ràng. Những cái tên như Thanh Nhàn hay Văn Thuận đều để lại dấu ấn bằng các bàn thắng quan trọng sau khi vào sân, góp phần giúp U23 Việt Nam vượt qua những thời điểm khó khăn. Điều đó cho thấy HLV Kim Sang Sik không chỉ thay người để “đủ lượt”, mà có tính toán cụ thể về thời điểm và vai trò.

HLV Kim Sang Sik tỏ ra mát tay trong việc thay người

Việc sử dụng được lực lượng dự bị mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, duy trì cường độ thi đấu và thể lực cho các cầu thủ. Quan trọng hơn, giúp nhóm dự bị cảm nhận được sự tin tưởng, từ đó sẵn sàng bùng nổ khi được trao cơ hội.

Đồng thời điều này cũng giúp U23 Việt Nam gia tăng tính cạnh tranh nội bộ, tránh tâm lý an phận của nhóm đá chính và tạo nền tảng chiều sâu thực sự cho cả giải đấu.

Nhưng khoảng trống cần phải được lấp đầy

Dù vậy, nếu nhìn sâu hơn vào các phương án thay người của ông Kim Sang Sik, vẫn tồn tại một vấn đề không nhỏ. Ngoài Thái Sơn và Thanh Nhàn – những cầu thủ vào sân nhưng vẫn giữ được nhịp độ, cường độ và sự liên kết với toàn đội, phần lớn các gương mặt còn lại vẫn khá lạc nhịp.

Những bàn thắng sau khi vào thay người là đáng ghi nhận, nhưng phần nhiều mang hơi hướng của khoảnh khắc hơn là sản phẩm của một hệ thống vận hành trơn tru

Khoảng cách giữa đội hình chính và các cầu thủ dự bị là vẫn còn, buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán

Sự khác biệt giữa nhóm đá chính và dự bị vì thế vẫn còn khá rõ. Ở sân chơi khu vực, điều này có thể được bù đắp bằng đẳng cấp vượt trội, tinh thần và nỗ lực cá nhân. Nhưng tại VCK U23 châu Á, nơi nhịp độ, cường độ và chất lượng đối thủ cao hơn, khoảng trống giữa đội hình chính với các cầu thủ dự bị đang là bài toán đối với HLV Kim Sang Sik.

Có nghĩa thuyền trưởng U23 Việt Nam không chỉ thay người để tạo đột biến, mà còn phải làm thế nào giúp cầu thủ dự bị khi vào sân có thể hoà nhập ngay vào guồng quay chung, duy trì lối chơi và nhịp độ của toàn đội. Nếu san lấp được khoảng trống này, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể mơ xa tại sân chơi châu lục.